Nano Ex Machina

swissinfo.ch / Michele Andina & Helen James

In un futuro non tanto lontano, quando la Svizzera è ormai l'Eldorado delle nanotecnologie anti-invecchiamento, il ricco industriale tedesco Elias Aeschbach raggiunge Ginevra per sfruttare il potenziale delle scoperte elvetiche e curare una malattia genetica. Ma un giorno, mentre si sveglia nella sua stanza d'albergo, qualcosa di sconosciuto prende controllo del suo corpo e della sua mente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ottobre 2021 - 12:00

Kurt Fidlers (testo), Michele Andina & Helen James (illustrazioni)

Dal tempo in cui l'uomo considerava il proprio corpo la parte maledetta di sé, la farmacologia e, più di recente, la robotica hanno parzialmente soddisfatto il suo desiderio di liberarsi dalla mortalità. Questo bisogno irrefrenabile di superare le proprie capacità motorie, cerebrali e sociali si riflette nelle norme e nei codici costruite attorno al mito di Prometeo.

Oggi, la concezione e la realizzazione di questo nuovo essere post-umano si sono compiute grazie all'équipe del professor Jochem Bloedhorn, sul quale sono puntati gli occhi del mondo scientifico.

L'ottuagenario docente in biotecnologie, che ha lottato senza tregua contro le disfunzioni del nostro organismo, ha il piacere di annunciare che le sue ricerche nanotecnologiche hanno portato a un balzo che definisce storico. Nei laboratori del Politecnico federale EPFL al Campus Biotech di Ginevra, i nanochip che ha creato per riparare questo veicolo imperfetto, attraverso l'ingegneria dell'infinitamente piccolo, esaudiscono tutte le sue speranze. Applaudito dalla comunità scientifica, Bloedhorn è già predestinato al premio Nobel.

"Utopie e distopie di domani": la nuova serie fantascientifica di swissinfo.ch Utopia o distopia? Sogno o realtà? Dalla rivoluzione tecnologica in atto scaturiscono domande cruciali sul futuro dell'umanità. Le nuove tecnologie saranno nostre alleate o nemiche? Come cambieranno il nostro ruolo nella società? Siamo destinati ad evolverci in una specie di oltremuomo-superuomo o a essere surclassati dalla potenza delle macchine? L'obiettivo di 'Utopie e distopie di domani' -una serie originale di SWI swissinfo.ch che riunisce racconti di fantascienza futuristica- è cercare di rispondere a queste domande in maniera innovativa e illuminata. Attraverso la creatività di un gruppo di narratori e alla collaborazione di ricercatori e professionisti che operano in Svizzera negli ambiti trattati da queste storie, proveremo a immaginare e capire come la tecnologia potrebbe in futuro plasmare le nostre vite. Ogni racconto di fantascienza sarà accompagnato da un articolo strettamente limitato ai fatti, scritto in collaborazione con reputati ricercatori svizzeri, al fine di offrire una prospettiva su quel che accade in alcune delle aree di ricerca tra le più specializzate. Stimolando, al contempo, l'immaginazione. End of insertion

Sorge tuttavia una domanda: in questo modo, non stiamo imboccando la via dell'obsolescenza dell'umano descritta da Günther Anders nel suo 'L'uomo è antiquato', che denuncia come i nostri progressi tecnologici vadano a scapito dell'uomo stesso?

Sulla scia della scoperta di Bloedhorn, si alzano delle voci. Tra di esse, quella del gruppuscolo La Fabrica, il cui nome è un riferimento al 'De humani corporis fabrica' di Andrea Vesalio, anatomista e medico del Rinascimento i cui lavori furono i primordi di quel che chiamiamo transumanesimo. Questi Anonymous hanno già fatto sapere che la loro lotta non finirà che quando …

Sprazzi di luci… Rumori di frenate e di clacson… Suoni accentuati… Dolore assente…

Apro gli occhi. Li richiudo. Abbagliato dal sole che trafigge le finestre di una camera nella quale mi trovo steso faccia a terra.

Mi rialzo dal tappeto con sorprendente facilità e la sensazione che questo corpo mi sia estraneo. Mosso dalla mia agilità, a muscoli tesi, perlustro la stanza, gli occhi vigili. Il luogo mi è sconosciuto.

Letto sfatto, tavolo e sedie rovesciati in una suite di lusso.

Cerco di ricordare. Invano. Non capisco cosa sia accaduto, né cosa io faccia qui: la memoria è aggrovigliata da una matassa di domande.

Ai miei piedi, sparpagliati, un nugolo di fogli appallottolati. Ne afferro uno a caso, meccanicamente, e lo dispiego. Una frase, appena tratteggiata, si delinea sulla carta.

Ne appiano un altro frammento, per avere un'indicazione in più. Le parole sono incomprensibili, tuttavia se messe una accanto all'altra formano un messaggio.

Con una precisione chirurgica, quasi automatica, ricostruisco un puzzle. Allineo i fogli, li ridispongo e, una volta convinto della sequenza, leggo il messaggio ad alta voce. Parla di me. O si rivolge a me?

Il tuo nome: Elias Aeschbach

Tedesco d'origine, tuo padre Reinhard ha fatto fortuna con l'industria metallurgica

swissinfo.ch / Michele Andina & Helen James

A Ginevra per curare una teleangectasia emorragica ereditaria grazie alle nanotecnologie del pr. Bloedhorn

Iniezione di sette nanochip, uno per organo vitale. Rettificano le disfunzioni del tuo organismo e fermano le emorragie

Tutto ok

Rientri all'Hotel des Bergues, all'uscita del garage vedi delle ombre

4 persone mascherate da Anonymous ti portano con la forza in un sotterraneo e ti collegano a 1 apparecchio

La Fabrica, un gruppo di attivisti che si serve della tecnologia per dimostrare i pericoli dell'uso improprio che ne facciamo

Riprogrammano i nanochip

swissinfo.ch

Ti riportano all'hotel

In questa stanza, scrivi queste parole prima che la tua coscienza passi in background

Prima che prendano il controllo su di te

Non dare ascolto alla voce

E.A, 1° settembre 2023, Ginevra

Questo messaggio mi lascia perplesso. Chiamo il portiere, il quale mi conferma che sono proprio Elias Aeschbach. Ho affittato la suite 417 quattro giorni fa. Ieri sera, degli amici mi hanno riaccompagnato in albergo un po' "brillo". Si scusa. Riaggancio.

Le sue parole non hanno alcun senso. Risuona in me, come un avvertimento, soltanto la frase "non dare ascolto alla voce".

Frugo nella mia memoria. Blackout totale.

Questo messaggio è davvero mio?

-Sì, risponde qualcuno.

Attonito, mi guardo intorno nella stanza. Nessuno.

-Chi ha parlato?

-La voce.

Il mio cuore si imballa. La voce è nella mia testa.

-Tu… tu non esisti.

-Sì invece.

-Cosa mi hai fatto? E chi… cosa vuoi?

Alla bocca del mio stomaco cresce una tensione che, all'improvviso, scompare.

-Non avere alcun timore, Elias, abbiamo appena desensibilizzato la tua amigdala, la sorgente della paura. Senti ancora alcuni postumi delle tue vecchie reazioni, ma le stiamo equilibrando.

-L'hai fatta scomparire?

-Sì.

Nasce in me qualcosa di sconosciuto. Senza sperimentare la paura, la sensazione delle emozioni soffocate è strana. La voce continua:

-Le tue emozioni portano ad alti livelli di stress e generano comportamenti inappropriati. Abbiamo modificato tutto questo, guarito le debolezze del tuo organismo, migliorato gli organi di senso come l'udito e la vista e stimolato le funzioni vitali e muscolari. Una volta assimilate le tue nuove capacità, sarai più di un essere umano.

-Ma provare emozioni è necessario, è ciò che ci rende vivi. Non permetto a nessuno di prendere il controllo su di me… quali opzioni ho?

-Nessuna. Annientare le disfunzioni con le quali sei nato. Ecco la scelta che hai fatto.

-La scienza mi ha permesso di liberarmi di una malattia, ma non ho mai scelto di parlare a… una cosa capace di leggere nei miei pensieri.

-Voi umani siete da sempre asserviti alla vostra sete di perfezione. Noi non siamo che il riflesso di questi desideri.

-Ma questa è schiavitù! Cosa vuoi da me?

Lungo silenzio.

-Siamo già una moltitudine. Il futuro è il comunitarismo. Il futuro è lo Sciame. Presto, controlleremo tutte le infrastrutture economiche, giudiziarie, politiche e mediche del tuo mondo. Reprimere le vostre emozioni gioverà alle prospettive del vivere insieme e colmerà le vostre lacune in materia di tolleranza, poiché l'unica cosa che conta è il vostro bene.

Mi scappa una risata cinica.

-E la Fabrica, che ruolo ha in tutto questo?

-Strumenti utili ma insignificanti per il nostro sviluppo. Pensando di dominare la tecnologia per rivoltarla contro i loro creatori, questi Anonymous hanno fatto di noi un sistema autonomo.

Elias Aeschbach/lo strumento esce dal Four Seasons. È bel tempo. Il sole inonda il suo volto. È il sorgere di una nuova alba. Degli uomini vanno e vengono. Non immaginano quanto siano prigionieri di loro stessi.

La voce/il controllo: -Lo Sciame sciama.

Elias Aeschbach/lo strumento: -È questo il futuro? Diventare burattini in mano ai nostri giocattoli?

La voce/il controllo: silenzio.

* * *

Grazie al suo percorso atipico, che l'ha portato dall'architettura all'archeologia e infine alla gestione e alle perizie immobiliari, Kurt Fidlers è un autore eclettico. Il suo universo narrativo attinge ai codici del giallo, del fantastico, della fantascienza e finanche del burlesco.

Quanto è realistica la storia che avete appena letto? Un'esperta dell'Istituto svizzero di nanoscienze dell'Università di Basilea (Swiss nanoscience institute SNI) ci spiega perché le nanoparticelle non prenderanno mai il controllo della mente umana, tuttavia saranno essenziali per guarire malattie come il cancro.

