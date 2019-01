Le votazioni popolari svizzere entrano nell'era app

Dai risultati in diretta, visualizzati secondo le proprie preferenze, a tutte le informazioni ufficiali complete, passando per gli archivi: l'app "VoteInfo" rivoluziona la comunicazione sulle votazioni popolari in Svizzera. (© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

Il processo di digitalizzazione della democrazia diretta svizzera avanza. Risultati delle votazioni federali e cantonali in diretta, informazione completa su tutti gli oggetti sottoposti a scrutinio e dati d'archivio: tutti sono ora accessibili sull'applicazione per smartphone "VoteInfo".

Frutto del lavoro congiunto della Confederazione e dei 26 Cantoni, la nuova app "VoteInfoLink esterno" può essere scaricata gratis sia con il sistema operativo AndroidLink esterno sia con iOSLink esterno.

tweet di André Simonazzi su VoteInfo il tweet del vicecancelliere della Confederazione André Simonazzi L’App #VoteInfo è arrivata!

▸informazioni ufficiali relative alle votazioni federali e cantonali

▸le domeniche di votazione tutti i risultati dalle 12h

▸notifiche per ricordare gli appuntamenti con le urne

Android: https://t.co/v07Des2ela

iOS: https://t.co/HYPfE2395S (BK) pic.twitter.com/TTKwxVYMUS — André Simonazzi (@BR_Sprecher) 14 gennaio 2019

Con questo comodo strumento, le domeniche delle votazioni federali e cantonali in Svizzera, si potranno seguire sul proprio smartphone tutti i risultati di ogni oggetto, aggiornati in permanenza, dalla chiusura dei seggi, a mezzogiorno, fino al termine dello spoglio delle schede.

Le opzioni preferiti e push consentono ad ognuno di personalizzare la visualizzazione e di ricevere notifiche secondo i propri interessi, in modo semplice e veloce.



Servizio TG RSI 14.01.2019 video servizio Telegiornale RSI del 14.01.2019

Nuove prospettive

"VoteInfo" è però molto più di un'app per essere aggiornati sui risultati il giorno degli scrutini. Contiene infatti l'informazione ufficiale completa su ogni oggetto sottoposto al voto popolare, a livello federale e cantonale. L'intera documentazione riguardante la votazione federale sull'iniziativa popolare contro la dispersione degli insediamentiLink esterno e le votazioni cantonali in calendario il 10 febbraio è già disponibile sull'app.

La nuova applicazione è inoltre una miniera di dati storici: contiene già tutti gli archivi delle votazioni federali dal 1981 in poi. Il Cantone di Zurigo ha persino registrato i dati di tutte le votazioni cantonali sin dal 1831, per un totale di oltre 1'350 quesiti.

"Questa app non solo apre nuove possibilità d'informarsi per i cittadini e per i media, che d'ora in poi avranno i dati a disposizione rapidamente in tutte le varianti, ma apre certamente anche nuove prospettive per la ricerca, che avrà libero accesso a tutti questi dati", ha commentato il vicecancelliere della Confederazione e portavoce del governo elvetico André SimonazziLink esterno, presentando "VoteInfo". Si tratta infatti di "dati ufficiali disponibili in formato apertoLink esterno che possono essere non solo consultati, ma anche utilizzati liberamente da tutti".

Niente proiezioni, per quelle resta la SSR

La prova del fuoco per i risultati in diretta delle votazioni su "VoteInfo" avverrà il 10 febbraio. Ma alla Cancelleria federale non aleggia alcun timore. "Dopo due serie di test nel corso delle due ultime votazioni federali, l'applicazione ora è pronta", ha affermato André Simonazzi.

Sull'app non saranno invece disponibili tendenze e proiezioni, come quelle calcolate ogni domenica di votazione federale su mandato della Società svizzera di radiotelevisione (SSRLink esterno) e pubblicate dalle sue unità aziendali, tra cui il portale swissinfo.ch, dopo la chiusura delle urne. Le autorità hanno riflettuto sulla possibilità di offrire anche questo servizio, ma hanno concluso che esso non rientra nei compiti della Confederazione e dei Cantoni, ha precisato il vicecancelliere.

Al momento nell'app non sono contemplate le votazioni a carattere comunale. Ma i Cantoni in futuro potranno decidere di introdurle: tecnicamente questa applicazione lo consente, ha detto André Simonazzi.

Restano escluse invece le elezioni. Il processo per queste è molto diverso e complesso, perciò non è possibile includerle nell'applicazione "VoteInfo", ha spiegato il portavoce del governo.

