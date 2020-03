Apprendisti al servizio di anziani e persone vulnerabili per proteggerli dal coronavirus

La terza ed ultima consegna del martedì pomeriggio è per un invalido che non aspetta Aline e Alessandro sull'uscio del suo appartamento, ma scende a prendere la spesa all'ingresso. Per motivi di salute, deve uscire a camminare, ma non entrare in luoghi pubblici chiusi. Tiene le distanze per evitare i contatti fisici e per cautela ha sempre con sé il disinfettante. "Bisogna essere prudenti", ci dice.