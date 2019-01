Tintin, uno dei protagonisti di fumetti più famosi al mondo, oggi festeggia 90 anni. Il 10 gennaio 1929 fu pubblicata la prima avventura del famoso reporter belga. Il personaggio e il suo autore ebbero forti legami con la Svizzera.

Per la precisione, il 10 gennaio 1929 la striscia "Tintin nel paese dei Soviet" fu pubblicata su Le Petit Vingtième, il supplemento per i ragazzi del quotidiano belga Le Vingtième Siècle. Seguiranno altri 23 album di grande successo. In totale, finora sono stati venduti più di 250 milioni copie di album tradotti in più di 100 lingue e dialetti.

I legami tra la Svizzera e Tintin furono piuttosto stretti. Il settimanale cattolico L'écho illustréLink esterno fu uno dei primi periodici fuori dal Belgio a pubblicare le avventure di Tintin, già nel 1932. Il creatore di Tintin, Hergé (1907-1983), soggiornò frequentemente in Svizzera. Possedeva una proprietà nella località vodese di Villars.

Hergé si ispirò al famoso scienziato svizzero Auguste Piccard per uno dei personaggi principali della serie di avventure di Tintin: il professor Trifone Girasole, solitamente chiamato professor Tornasole. Il diciottesimo album della serie – "L'affare Girasole" – si svolge in parte in Svizzera, sulle rive del lago LemanoLink esterno.

