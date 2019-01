La scoperta del primo pianeta extrasolare, nella costellazione di Pegaso, compiuta da due svizzeri 25 anni fa, ha fatto storia nella ricerca astronomica. Da allora, cosa abbiamo imparato di nuovo?

È il 1995: Michel Mayor e Didier Queloz annunciano la scoperta di un pianeta che orbita intorno ad una stella che non è il nostro sole. Al contempo, i due astronomi e astrofisici designano l'università di Ginevra come centro di eccellenza per la ricerca sugli esopianeti.

Questo primo pianeta non assomiglia affatto a quello che ci si aspettava: un supergigante gassoso che ruota in soli quattro giorni attorno alla stella 51 Pegasi. Molto vicino a quest'ultima, è il prototipo di una famiglia di pianeti che saranno in seguito chiamati i "Giovi caldi".

Da allora, gli astrofisici di tutto il mondo hanno catalogato migliaia di pianeti lontani, di tutte le dimensioni e composizioni, orbitanti più o meno distanti da stelle di tutti i tipi.

Didier Queloz, che stava redigendo la sua tesi all'epoca della prima scoperta, ha continuato a lavorare nel campo degli esopianeti. Pur avendo mantenuto un piede a Ginevra, ora è membro del laboratorio Cavendish della prestigiosa università di Cambridge, in Inghilterra.

Intervistato da swissinfo.ch, fa il punto sulle scoperte fatte finora e sulle speranze riposte nelle nuove generazioni di telescopi, che un giorno dovrebbero rivelare la presenza di vita extraterrestre.

