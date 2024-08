Fiasco per la democrazia? La Svizzera sbaglia i calcoli di 4 miliardi di franchi

Gli oppositori della riforma pensionistica che ha innalzato l'età pensionabile delle donne nel 2022 chiedono ora di ripetere il voto. Keystone / Peter Klaunzer

Negli ultimi dieci anni il Governo svizzero ha commesso almeno tre errori di calcolo su questioni importanti per gli elettori. I politici avvertono che questo sta mettendo a rischio la fiducia dei cittadini in uno dei governi più affidabili del mondo.

6 minuti

Martedì 6 agosto, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ammesso di aver sbagliato pesantemente le previsioni di spesa per la pensione (AVS). Nel 2033, il pagamento annuale sarà probabilmente inferiore di circa 4 miliardi di franchi, ovvero circa il 6% in meno rispetto alle stime iniziali.

Da un lato si tratta di una buona notizia: il sistema assicurativo gestito dallo Stato si trova in una situazione finanziaria migliore del previsto.

Ma l’errore ha provocato una protesta politica. L’Unione sindacale svizzera (USS) ha messo in guardia da una perdita di fiducia nell’affidabilità delle informazioni ufficiali sulle pensioni. Il Partito Liberale Radicale, di centro-destra, ha definito l’errore di calcolo un “fiasco” e ha iniziato a puntare il dito contro i ministri del governo responsabili.

Da parte sua, la responsabile del Dipartimento federale dell’interno Elisabeth Baume-Schneider – l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sotto la sua competenza – ha ordinato un’indagine per capire le ragioni dell’errore.

La vivace reazione dei politici non è solo in risposta a questo specifico errore. Negli ultimi dieci anni il Governo federale ha ammesso almeno tre errori di calcolo su questioni politiche importanti. Proprio lo scorso anno l’Ufficio federale di statistica, in occasione delle elezioni federali per il rinnovo del Parlamento, ha commesso un errore di programmazione e ha pubblicato in modo errato i rapporti di forza dei partiti politici. Questo ha fatto sembrare che un partito fosse in vantaggio su un altro quando non lo era, il che avrebbe potuto avere un impatto sulla composizione del Consiglio federale.

Nel 2019 il Governo ha ammesso un errore ancora più grave. Ha scoperto di aver stimato che solo 80’000 coppie sarebbero state penalizzate fiscalmente prima di un voto a livello nazionale sul tema nel 2016. Il Governo ha poi rivelato che in realtà si trattava di ben 454’000 coppie.

Altri sviluppi Perché il popolo svizzero si fida dello Stato Nel confronto internazionale, la Svizzera sembra godere di grande stabilità. Una ragione importante è la fiducia nelle istituzioni. Di più Perché il popolo svizzero si fida dello Stato

La Svizzera vanta tra i più alti livelli di fiducia dei cittadini nel Governo, in parte grazie alla sua lunga tradizione di democrazia diretta. Gli elettori, che votano quattro volte l’anno, si affidano alle comunicazioni del Governo che informa la popolazione sugli oggetti in votazione. Modifiche in tali comunicazioni potrebbero cambiare i risultati delle votazioni, ed è per questo che gli errori sono così inquietanti.

Lo scorso marzo, dopo un acceso dibattito, gli elettori e le elettrici elvetiche hanno approvato il pagamento di una tredicesima mensilità ai pensionati. Il calcolo dell’ulteriore uscita (appunto la tredicesima) si basava sulle previsioni di spesa dell’AVS. È improbabile che il nuovo calcolo potesse cambiare l’esito dei risultati, perché ha mostrato che c’è più denaro disponibile nel fondo di assicurazione vecchiaia di quanto effettivamente indicato.

Ma se i risultati fossero stati diversi e il nuovo calcolo avesse mostrato un deficit dell’AVS? Questo avrebbe potuto cambiare i risultati. I partiti di sinistra stanno ora sostenendo che l’errore di calcolo mette in discussione l’approvazione da parte degli elettori dell’aumentare dell’età pensionabile delle donne decisa alle urne nel 2022.

Anche se insolito, non è raro che i referendum vengano annullati. Nel 2019, il Tribunale federale, la più alta corte svizzera, ha annullato il voto sull’iniziativa popolare “Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate” a causa di un errore di calcolo citato in precedenza (la penalizzazione fiscale avrebbe coinvolto 454’000 coppie e non solo 80’000). Al momento, è improbabile che il voto sull’età pensionabile delle donne soddisfi i criteri per l’annullamento.

Problemi con le proiezioni

Quanto l’ultimo errore di calcolo minacci la fiducia nel Governo è ancora tutto da vedere. Le proiezioni sono notoriamente problematiche e sempre più complesse. L’errore nell’AVS è dovuto a due formule errate nel codice del programma, che comprende più di 70’000 stringhe.

Inoltre, il calcolo dipende non solo dal numero di pensionati, ma anche dalla loro aspettativa di vita, dal salario percepito fino a quel momento, dal loro patrimonio e dal loro stato civile. Questi fattori sono difficili da prevedere a causa dei rapidi cambiamenti demografici, delle nuove scoperte mediche e dell’economia.

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Samuel Jaberg Dove troveremo i soldi per finanziare la tredicesima pensione AVS? Sono diverse le proposte avanzate per il finanziamento della tredicesima AVS, approvata domenica dal popolo svizzero. Cosa ne pensate? Partecipa alla discussione 126 Mi piace Visualizza la discussione

Il tutto è reso ancora più complicato dal fatto che la Svizzera è diventata più integrata nell’economia globale, rendendola più suscettibile alle crisi, ha dichiarato a SWI swissinfo.ch Sean Müller, politologo specializzato in democrazia diretta all’Università di Losanna.

“Le previsioni – racconta Müller – sono naturalmente difficili da fare perché continuano a verificarsi eventi imprevisti. Anche un incidente che coinvolge una nave nel Canale di Suez ha un impatto sui prezzi del supermercato locale in Svizzera”.

Anche il federalismo complica le cose. Ogni Cantone ha un’aliquota fiscale diversa per le imprese, un sistema scolastico e un budget per le infrastrutture.

“Gli errori capitano a tutti. Ciò che è preoccupante – spiega ancora Müller – è l’assoluta convinzione con cui vengono previste cifre ritenute solide, anche se spesso si basano su molte ipotesi, formule e dati insufficienti”. Il politologo suggerisce che le previsioni siano identificate più chiaramente come tali e che i dati e i calcoli siano sempre forniti in modo da consentire una discussione critica.

È importante soprattutto, conclude Müller, che “gli errori siano comunicati in modo trasparente e che si cerchi di imparare da essi”, ha affermato Müller.

Articolo a cura di Balz Rigendinger/ts

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative