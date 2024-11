“I parlamentari sono in campagna permanente”



Un anno dopo le elezioni nazionali, le Camere federali sono ancora in sintonia con il popolo e difendono gli interessi degli svizzeri e delle svizzere all'estero? I tre ospiti del nostro dibattito filmato Let's Talk hanno esaminato l'azione di un Parlamento più a destra e meno verde.

Il 23 ottobre 2023, il Parlamento svizzero si è spostato verso destra, a seguito della sconfitta dei Verdi e della progressione della destra conservatrice. Un anno dopo, il politologo dell’istituto gfs.bern Lukas Golder ha osservato, nel nostro dibattito Let’s Talk, che la polarizzazione si è rafforzata e che le Camere fanno fatica a trovare soluzioni.

“I parlamentari e le parlamentari sono in costante campagna. Praticano una sorta di politica che si basa su gesti e azioni simboliche. Questo fenomeno era già noto con l’Unione democratica del centro (UDC, destra conservatrici), ma lo si vede ora anche con il Partito socialista (PS) e il PLR (Partito liberale radicale / destra)”, afferma il politologo.

“I Verdi non fanno più paura”

Il giornalista parlamentare del gruppo di stampa Tamedia, Florent Quiquerez, osserva che l’UDC trae vantaggio dal contesto politico in Europa. “Nella società europea c’è una tendenza a spostarsi a destra, che funge da cassa di risonanza per il discorso della destra conservatrice. A volte, il PLR e il Centro si uniscono a questo discorso sulle questioni di sicurezza”, afferma quest’ultimo.

La giornalista Marie Vuilleumier, corrispondente a Palazzo federale per le radio regionali romande (RRR), ritiene che la perdita di cinque seggi da parte dei Verdi al Consiglio nazionale abbia un impatto concreto sulle decisioni prese a Berna. “I Verdi e l’ecologia sono stati molto presenti durante la precedente legislatura, ma ora si assiste a un movimento contrario”, sottolinea.

“I Verdi non fanno più paura. Le loro ultime iniziative sono state respinte dal popolo. I loro avversari non hanno più alcun interesse a seguire la loro direzione. Questo spiega la loro debolezza”, aggiunge Florent Quiquerez. Lukas Golder, tuttavia, sottolinea che la politica energetica è già stata stabilita e che la strategia rimane quella di puntare sulle energie rinnovabili.

Il rischio di blocco politico

Il PS e i Verdi puntano ora sui referendum per difendere le loro idee. Questo è stato particolarmente evidente durante la votazione sulla riforma della previdenza professionale (LPP), respinta dal popolo lo scorso settembre. Lukas Golder afferma che questa strategia funziona molto bene, ma rischia anche di bloccare il nostro sistema politico.

Un’opinione condivisa da Florent Quiquerez: “Non sono molto ottimista sulla capacità della Svizzera di trovare compromessi in futuro”. Secondo lui, il referendum e l’iniziativa popolare sono le armi dei deboli. Se si è costretti a ricorrere a questi strumenti, significa che non si ha la capacità di far passare i progetti in Parlamento, sottolinea.

Perdita di fiducia nelle istituzioni

Quest’anno, il Parlamento e il Governo hanno subito due sconfitte importanti in due temi sottoposti a votazione federale, la riforma della LPP e la tredicesima rendita AVS. Lukas Golder ritiene che ciò rifletta un problema di fiducia tra il Parlamento e il popolo. “Se i e le parlamentari non riescono più a convincere il popolo con dei compromessi, è davvero un problema”, afferma.

Secondo Marie Vuilleumier, c’è un divario tra le preoccupazioni del popolo e quelle del mondo politico. “I parlamentari, ad esempio, vogliono risolvere i problemi di finanziamento delle pensioni a lungo termine – rileva -, mentre la popolazione teme soprattutto di non avere abbastanza soldi per vivere una volta in pensione”.

La fiducia degli svizzeri e delle svizzere all’estero nelle autorità dipende dal loro luogo di residenza, dalla loro età o dal loro livello di istruzione, secondo Alexandra de Mello, delegata per Singapore al Consiglio degli svizzeri all’estero, che ha partecipato alla trasmissione a distanza.

“Gli svizzeri e le svizzere che vivono in un paese autocratico hanno maggiore fiducia nel sistema multipartitico svizzero. Coloro che vivono in un paese con un sistema di governo molto sviluppato potrebbero averne meno”, afferma.

“Un’influenza quasi nulla”

Secondo Alexandra de Mello, l’influenza della Quinta Svizzera in Parlamento è “molto limitata”. “Cerchiamo di difendere i nostri interessi attraverso l’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), ma riteniamo che sarebbe meglio avere una rappresentanza diretta in Parlamento, come in Italia o in Francia”.

Secondo Florent Quiquerez, l’influenza della cosiddetta Quinta Svizzera in Parlamento è quasi nulla. Ricorda che, dopo le dimissioni di Tim Guldimann dal Consiglio nazionale nel 2018, l’unico svizzero all’estero ad aver seduto in Parlamento, non è più stato eletto nessun rappresentante che vive all’estero. “Inoltre, né la sinistra né la destra sembrano disposte a fare progressi sullo sviluppo del voto elettronico, una delle principali richieste della diaspora”, osserva Florent Quiquerez.

Marie Vuilleumier si mostra più ottimista: “Si percepisce un’apertura del Parlamento per lo sviluppo dei servizi elettronici”. In particolare, ritiene che la nuova legge sull’identità elettronica dovrebbe essere approvata, il che rappresenterebbe un passo importante verso la sicurezza del voto elettronico.

