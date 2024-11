«Wir sind in einer polarisierten Schweiz»

Mehr

EU lehnt Forderung nach Schutzklausel bei Personenfreizügigkeit ab

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die EU will der Schweiz keine einseitige Schutzklausel für die Personenfreizügigkeit zugestehen. Das berichteten verschiedene Medien am Donnerstag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe dies am Dienstag in Genf Bundespräsidentin Viola Amherd mitgeteilt.

Mehr EU lehnt Forderung nach Schutzklausel bei Personenfreizügigkeit ab