Votazioni del 9 febbraio 2025 in Svizzera: su cosa si voterà?

Care lettrici e cari lettori,



L'anno che volge al termine ha riservato sorprese nelle votazioni popolari. Il Consiglio federale e il Parlamento sono stati sconfitti su ben tre importanti questioni sottoposte al popolo: la tredicesima rendita di vecchiaia AVS in marzo (58% di voti favorevoli), la revisione della previdenza professionale in settembre (67% di voti contrari) e, più recentemente, l'ampliamento delle autostrade (53% di voti contrari).



Tutte vittorie per la sinistra, che ha così potuto compensare alle urne la perdita di influenza subita in Parlamento dall'inizio della legislatura.



Cosa dobbiamo aspettarci nel 2025? Quest’ondata di sfiducia nei confronti delle autorità continuerà? La sinistra riuscirà a vincere altre battaglie? Una prima risposta arriverà il 9 febbraio. Nella prima domenica di votazioni dell'anno, il popolo sarà chiamato a esprimersi sull'iniziativa "per la responsabilità ambientale".



Lanciata dai Giovani Verdi e sostenuta dai partiti di sinistra e dalle organizzazioni ambientaliste, l'iniziativa chiede che l'economia svizzera non utilizzi più risorse di quelle che il pianeta può sostenere, e questo entro un periodo di dieci anni. Si tratta di una richiesta troppo radicale agli occhi del Governo, del Parlamento e degli ambienti economici, che si oppongono all'iniziativa.



Buona lettura,