Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Per votare, svizzere e svizzeri all'estero devono compilare una "richiesta di esercizio dei diritti politici" e inviarla alla rappresentanza diplomatica svizzera nel Paese di residenza. Thomas Schneider, ASO

Vivere all'estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all'estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

4 minuti

Oltre 780’000 persone di nazionalità svizzera vivono all’estero. La maggior parte – circa 600’000 – ha più di 18 anni e secondo la legge elvetica hanno il diritto di votare ed eleggere. Tuttavia, non tutti esercitano questo diritto. Solo circa 220’000 svizzere e svizzeri all’estero sono iscritti al registro elettorale.

Troverete altri articoli utili sull’espatrio e la vita all’estero sulla nostra pagina “L’emigrazione, in tutta semplicità”. Le informazioni ufficiali della Confederazione sono disponibili sul sito web del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), inoltre, offre servizi di consulenza.

Tuttavia, la procedura è relativamente semplice e, soprattutto, deve essere effettuata una sola volta: chiunque si iscriva al registro riceve sistematicamente, per posta, il materiale elettorale o di voto di cui ha bisogno, senza doverlo richiedere.

Le condizioni giuridiche sono semplici da spiegare: per iscriversi al registro elettorale bisogna avere almeno 18 anni, non essere sotto tutela, essere domiciliato/a in modo permanente all’estero, annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente ed iscriversi tramite essa al registro elettorale.

La procedura da seguire

Partecipare alle votazioni e alle elezioni in Svizzera permette di riflettere in modo approfondito sulla Confederazione. Poiché svizzere e svizzeri all’estero sono iscritte al registro elettorale dell’ultimo Comune in cui hanno avuto la residenza in Svizzera, il legame con il Paese d’origine si rafforza. Coloro che non hanno mai vissuto in Svizzera devono fare riferimento al Comune di origine. Il nome del Comune è una delle informazioni richieste per iscriversi al registro: la “richiesta di esercizio dei diritti politici” è un formulario di facile comprensione che può essere scaricato online, compilato a mano e spedito alla rappresentanza svizzera del Paese in cui si risiede.

Scarica il documento “Richiesta di esercizio dei diritti politici”Collegamento esterno (dal sito del Dipartimento federale degli affari esteri)

Possibilità di partecipazione estese

Svizzere e svizzeri che vivono nella Confederazione hanno diverse opzioni di partecipazione al dibattito politico. Diverse volte all’anno possono prendere decisioni politiche votando a livello comunale, cantonale e federale. Per quel che riguarda il diritto di voto e di elezione, hanno anche il diritto di firmare delle iniziative popolari e dei referendum nazionali così come di candidarsi al Consiglio nazionale. Dieci Cantoni permettono inoltre alla loro cittadinanza residente all’estero il diritto di voto ed elezione a livello cantonale. Si tratta di Berna, Basilea-Campagna, Friburgo, Giura, Ginevra, Grigioni, Neuchâtel, Soletta, Svitto e Ticino.

Come menzionato, l’iscrizione al registro elettorale è permanente e non deve essere rinnovata. È valevole per tutta la durata del soggiorno all’estero. Svizzere e svizzeri all’estero possono anche farsi stralciare dal registro. La richiesta è da indirizzare per iscritto alla rappresentanza elvetica del Paese di residenza. L’iscrizione al registro viene revocata anche se non è possibile, per tre volte di seguito, spedire il materiale di voto alla persona destinataria. In ogni caso, resta sempre possibile iscriversi nuovamente.

Gli ostacoli

Svizzere e svizzeri all’estero, in particolare coloro che vivono oltreoceano, si lamentano di frequente di ricevere i documenti troppo tardi, il che di fatto impedisce loro di esercitare i propri diritti politici. Continuano quindi a chiedere un canale di voto elettronico (e-voting). Coscienti del problema, le autorità hanno lanciato dei test in questo senso. Altre varianti, come la spedizione del materiale di voto tramite la posta diplomatica sono state testate e sono in fase di valutazione.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Revue SuisseCollegamento esterno

Altri sviluppi Dibattito Moderato da: Katy Romy Bisogna dare più potere politico alle svizzere e agli svizzeri all’estero? La Confederazione dovrebbe facilitare o limitare la partecipazione politica della sua diaspora? Partecipa alla discussione Visualizza la discussione

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative