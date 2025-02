100 anni di Jean Tinguely: celebrato in tutto il mondo, a lungo mal compreso in patria

FataMorgana (1985) KEYSTONE/Georgios Kefalas

L’opera di Jean Tinguely continua ad affascinare il mondo. Nella sua città natale, Friburgo, l'artista è stato tuttavia mal compreso per molto tempo.

3 minuti

SRF Altra lingua: 1 IT originale English en Jean Tinguely: celebrated abroad, long underappreciated back home Di più Jean Tinguely: celebrated abroad, long underappreciated back home

Ruote che girano, cardini che cigolano, tubi che spruzzano acqua tutt’intorno: le macchine di Jean Tinguely continuano ad affascinare grandi e piccoli, a oltre 30 anni dalla morte dell’artista di Friburgo.

Eureka, opera controversa

La sua scultura “Eureka”, creata per l’Expo nazionale del 1964, ha causato non poche controversie. È un’installazione che si muove senza scopo, con grandi ruote sui lati e una sorta di torre nella parte superiore. È stata la prima opera mostrata al pubblico e oggi si trova a Zurigo.

Eureka all’Expo del 1964 a Losanna. Keystone/Photopress-Archiv

Tinguely ha esposto nelle principali città di cultura – New York, Parigi, Amsterdam, …. Non è sorprendente che la gente di Friburgo oggi sia fiera dell’illustre concittadino, cresciuto sì a Basilea, ma nato a Friburgo, città in cui ha trascorso molto tempo come artista.

“Tinguely ricopre ancora un ruolo importante nella cultura friburghese”, spiega Philippe Trinchan, responsabile del Servizio cantonale della cultura. Ecco perché la città onora l’eredità culturale e sociale dell’”artista delle macchine”. In particolare quest’anno, poiché il prossimo 22 maggio Tinguely avrebbe compiuto 100 anni.

Jean Tinguely (1990) Keystone

La fontana della discordia

Tinguely è sicuramente una delle personalità del Canton Friburgo che più ha saputo lasciare la sua impronta in tutto il mondo.

Nella sua città natale, tuttavia, per molto tempo le autorità non hanno voluto saperne della sua arte: come tributo per un suo caro amico, il pilota di Formula 1 Jo Siffert, Tinguely volle donare alla città una fontana – gratuitamente e senza condizioni. Per dieci anni l’idea fu ripetutamente respinta.

Solo negli anni Ottanta, le autorità finalmente capirono che accettare sarebbe stato ottenere un’opera di uno degli artisti più rispettati dell’epoca – e a Tinguely fu permesso di costruire la fontana. “Per molto tempo, Tinguely non fu preso abbastanza sul serio nella sua terra natale”, dice Niklaus Talman, figlio dello scultore Paul Talman, amico di Tinguely.

Lezioni dedicate a scuola

Friburgo è ormai innamorata di Tinguely e fiera del suo lavoro. Nelle scuole del Cantone, la vita e l’opera dell’artista sono insegnate con particolare dovizia.

Tinguely riuscì a costruire la fontana dedicata a Jo Siffert solo dopo un lungo tira e molla con le autorità cittadine. Keystone / Christian Beutler

Ogni anno, migliaia di alunni e alunne vanno in gita scolastica al museo di arte e storia di Friburgo, dove molti lavori di Tinguely sono esposti. “Sono opere che piacciono a tutti. Sono divertenti, ma anche serie. È una delle forze di Tinguely”, dice il direttore del museo, Ivan Mariano.

Per il centesimo dalla nascita, Friburgo celebrerà Jean Tinguely con diversi eventi, tra cui un festival in giugno.