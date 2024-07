La migliore vodka al mondo la distilla uno svizzero a Capo Verde

Il mastro distillatore José Steiner ha cambiato carriera. La sua prima vodka ha ricevuto il massimo dei voti. zVg

La vodka è particolarmente apprezzata nei climi freddi. Ma la migliore del mondo proviene da una calda isola dell'Atlantico: la Prosperous Vodka di Capo Verde ha vinto l'oro all'International Wine and Spirits Competition. È distillata dal 28enne svizzero José Steiner.

7 minuti

José Steiner vive a Praia, la capitale di Capo Verde, da nove anni. Prima di iniziare a distillare liquori, gestiva un negozio di bevande. E si è interessato sempre di più alla produzione delle bevande. “Mi sono chiesto perché una bevanda è migliore di un’altra e perché una costa 10 franchi e un’altra 40”.

Steiner ha iniziato a fare ricerche e ha preso parte a un corso di distillazione nei Paesi Bassi. Tornato a Capo Verde, ha venduto la sua attività e acquistato un alambicco.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter

“Volevo fare un gin che venisse da qui”, dice Steiner al telefono da Capo Verde. All’epoca non esisteva; fino ad allora, l’unica bevanda locale comparabile era la grappa di canna da zucchero, nota come grog. Il Paese è molto secco, piove raramente e i vulcani caratterizzano il paesaggio.

La vodka dell’isola vulcanica ha ottenuto 99/100 punti. zVg

Un inizio pieno di ostacoli

Lo Stato insulare offre numerose spiagge, ma anche svantaggi. “Molte cose che in Svizzera diamo per scontate qui non esistono”. Niente catene di abbigliamento, niente McDonalds, niente bottiglie e coperchi per la vodka di Steiner. “Tutto deve essere importato”, dice.

Steiner si è anche reso conto che non è sempre facile essere i primi a fare qualcosa in un Paese. Mentre il Governo regolamentava la produzione di gin, la sua licenza è stata sospesa e ha dovuto smettere di distillare. Non un buon inizio per una nuova attività.

Una volta risolto il problema, Steiner è passato alla vodka. Entrambe le bevande alcoliche sono adatte se si vogliono ottenere risultati in tempi brevi, in quanto non è necessario un lungo periodo di conservazione in botte, come nel caso del whisky, ad esempio.

Nel gin, all’alcol vengono aggiunte le cosiddette botaniche per creare il suo aroma, che può essere costituite da erbe, spezie o frutta. Che sapore deve avere la vodka? “Il più neutro possibile”, dice Steiner.

La vodka viene distillata dai carboidrati, quindi può essere prodotta con quasi tutto. “In Francia, per esempio, c’è la vodka fatta con l’uva”, dice. “Ma bisogna tirare fuori il sapore”.

José Steiner (a sinistra) e il suo partner commerciale Dany Mendes. zVg

Che sapore dovrebbe avere la vodka?

La vodka di Steiner è prodotta con cereali, tutti gli aromi e i grassi sono stati distillati. Anche il glutine è stato eliminato, lasciando l’alcol puro con l’acqua. “Si può aggiungere un aroma, ad esempio un leggero sapore di pane. Ma non piacerà a tutti”.

La sua vodka, tuttavia, ha incontrato il gusto della giuria. Oltre 3’000 bevande vengono giudicate all’International Wine and Spirits Competition di Londra e la vodka di José Steiner ha ottenuto 99 punti su 100. Al concorso non vengono mai assegnati cento punti.

Era in vacanza quando è arrivata la buona notizia. “Nessuno di noi ha più dormito”, dice ridendo. “Eravamo consapevoli che [la nostra vodka] non era niente male, ma il numero massimo di punti è stata una grande sorpresa”.

Anche se ha lasciato la Svizzera molto tempo fa, Steiner parla il dialetto senza sforzo. Racconta con allegria la sua vita e il suo ultimo successo a Capo Verde. La sua prima esperienza di emigrazione, tuttavia, è stata un po’ più difficile.

Steiner ha trascorso i primi dieci anni della sua vita lontano dall’oceano, nel villaggio appenzellese di Schwellbrunn. I suoi genitori si sono trasferiti poi con lui a Romanshorn e, quando José Steiner aveva 14 anni, la famiglia è partita per il Portogallo, sulla costa dell’Algarve.

Il trasferimento in Portogallo è stato un po’ uno shock

Questo cambio di vita è stato uno shock per l’adolescente. Sebbene fosse già in contatto con la comunità portoghese di Romanshorn, quando ha cominciato a frequentare la scuola in Portogallo si è reso conto che il suo portoghese non era abbastanza buono.

Sebbene parlasse portoghese con la madre a casa, all’inizio capiva a malapena gli e le insegnanti e doveva memorizzare intere pagine di libri per superare gli esami.

I lavori estivi in ristoranti, bar e club lo hanno aiutato a perfezionare il portoghese e a imparare lo spagnolo e l’inglese. Uno di questi lavori avrebbe cambiato la sua vita: ha conosciuto la sua ragazza, Lívia. Dopo gli studi in Portogallo, Lívia voleva tornare a Capo Verde, suo Paese natale. E José Steiner è andato con lei.

Qui si produce la vodka. zVg

Oggi i due sono sposati e hanno una figlia di cinque anni. José Steiner ha imparato un’altra lingua, ora parla anche il creolo, la lingua delle isole, con cui la gente del posto si identifica. La lingua ufficiale del Paese è il portoghese.

Per lui è importante che la sua vodka sia riconosciuta come prodotto locale. Le isole più famose del Paese sono visibili sull’etichetta e il suo partner commerciale è capoverdiano, perché “è meglio se sull’etichetta c’è una faccia capoverdiana”.

Unica pecca: il grano con cui viene prodotta la vodka non cresce sulle isole vulcaniche, ma viene importato dalla Francia. Steiner dice: “Anche il cioccolato è considerato un prodotto svizzero, anche se il cacao non cresce in Svizzera”.

Alla fiera del bestiame con la figlia

La metà della sua vita trascorsa in Svizzera ha lasciato il segno in José Steiner. Quando pensa alla Svizzera, non gli mancano il cioccolato svizzero o le salsicce cervelat.

Ha nostalgia del luogo in cui è cresciuto e ci torna regolarmente. Ha persino portato sua figlia a una fiera del bestiame. “In modo che anche lei possa conoscerlo”.

José Steiner posa davanti allo stand della sua vodka. zVg

In Svizzera incontra anche persone del passato. “Questo mi fa bene”, dice. Fare nuove amicizie a Capo Verde non è facile per lui. “Non sono una persona molto aperta”.

Puntualità interiorizzata

Steiner non ha abbandonato una caratteristica tipica delle persone svizzere all’estero. “Sono molto puntuale”, dice. Si è un po’ adattato alla sua nuova casa. “Non so se riuscirei a vivere ancora in Svizzera, dove tutto è così organizzato”. Una via di mezzo sarebbe perfetta per lui.

Ma Steiner probabilmente resterà a Capo Verde ancora per un po’. Attualmente ha bisogno di importare molte bottiglie. “Ne riempiamo 300 al giorno”. Ambisce ad aumentare ancora la produzione. La vodka di Steiner è disponibile in Portogallo, ma non ancora in Svizzera: un altro obiettivo importante. “Sarebbe un grande piacere”, dice.

A cura di Balz Rigendinger

Traduzione dal tedesco di Sara Ibrahim. Revisione di Marija Miladinovic

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative