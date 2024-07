La Quinta Svizzera vuole accesso all’assicurazione sanitaria elvetica

Quando le persone anziane si ammalano, i costi possono diventare rapidamente molto elevati. Keystone / Lynne Sladky

Le cittadine e i cittadini svizzeri che si trasferiscono in un Paese extraeuropeo in età avanzata possono assicurarsi contro malattie e infortuni solo attraverso costosi piani assicurativi privati. Per questo motivo, le persone di nazionalità svizzera che vivono all'estero chiedono di poter accedere all'assicurazione sanitaria di base elvetica.

Qual è il problema?

Molte persone si trasferiscono dalla Svizzera in un Paese lontano per vivere la pensione. Le destinazioni tipiche sono la Thailandia, le Filippine o il Kenya. Il costo della vita è basso. Ma in questi Paesi non esiste un’assicurazione sanitaria paragonabile a quella svizzera. Se queste persone si ammalano, devono sostenere da sole le spese. Nel caso di una malattia grave come il cancro o un problema cardiaco, le cure possono raggiungere rapidamente decine di migliaia di franchi. Il patrimonio dei fondi pensionistici, così, si esaurisce rapidamente. Josef Schnyder, delegato del Consiglio degli Svizzeri all’estero per la Thailandia, dice di conoscere persone che sono morte a causa della mancanza di un’assicurazione sanitaria.

Cosa chiedono gli svizzeri e le svizzere all’estero?

La parlamentare del Centro Elisabeth Schneider-Schneiter chiede che svizzere e svizzeri, se non hanno accesso all’assicurazione nel loro Paese di residenza all’estero, abbiano perlomeno accesso all’assicurazione elvatica di base. Schneider-Schneiter è membra del Consiglio degli Svizzeri all’estero e co-presidente del “Gruppo parlamentare degli svizzeri all’estero”. Sostiene che le persone pensionate hanno pagato l’assicurazione sanitaria per tutta la vita. Ma in età avanzata, quando emigrano, perdono la copertura assicurativa. Questo è un ostacolo alla mobilità e non è al passo con i tempi. Ha presentato quindi un postulato che è stato co-firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

Tutte le persone svizzere all’estero sono toccate? No, la maggior parte dei circa 800’000 svizzeri e svizzere all’estero ha un’assicurazione sanitaria. Negli Stati dell’UE/AELS e nel Regno Unito beneficiano dei rispettivi regimi di assicurazione sanitaria statale. Inoltre, le persone che vivono in un Paese extraeuropeo per motivi di lavoro possono stipulare un’assicurazione sanitaria privata. Essendo generalmente in età lavorativa, si tratta di persone a “basso rischio” e i premi sono accessibili. Il personale delle ambasciate svizzere all’estero rimane nel sistema di assicurazione sanitaria svizzero. Le persone che vivono la pensione in Asia, Africa o America Latina sono invece più colpite dalla mancanza di copertura assicurativa. Josef Schnyder, delegato del Consiglio degli Svizzeri all’estero per la Thailandia, stima che circa 10’000 svizzere e svizzeri nel mondo abbiano bisogno di accedere all’assicurazione sanitaria di base svizzera.

Cosa dice il Governo?

Il Governo federale respinge la richiesta richiamando il principio di territorialità. La legge sull’assicurazione malattia si rivolge fondamentalmente solo alle persone che vivono in Svizzera, scrive l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). “Se qualcuno lascia l’area di applicazione, cioè la Svizzera, non può rimanere assicurato”.

Pagamenti a lungo termine

La Confederazione non prende in considerazione il fatto che si abbia pagato i premi dell’assicurazione sanitaria per anni. Non esiste un conto sanitario individuale. “Per questo motivo, non si acquisisce alcun diritto che si estende oltre l’anno assicurativo in corso”, scrive l’UFSP. Il Governo federale fa riferimento alle offerte assicurative private: almeno tre assicuratori offrono un’assicurazione sanitaria per l’estero. L’assicurazione privata spesso non è però una soluzione, sostengono gli svizzeri e le svizzere che vivono all’estero. O i premi sono proibitivi per le persone anziane o, nel caso di una malattia già esistente, le cure non sono coperte dall’assicurazione.

Quali sarebbero i costi?

Il Parlamento può introdurre una copertura assicurativa per le svizzere e gli svizzeri all’estero rivedendo la legge sull’assicurazione sanitaria. L’Ufficio federale della sanità pubblica non vuole commentare i costi aggiuntivi. Ci sono ancora troppe domande senza risposta. I e le rappresentanti della Quinta Svizzera non si aspettano costi aggiuntivi elevati. Josef Schnyder sottolinea che i trattamenti e i farmaci sono più economici in altri Paesi. Ad esempio, un’operazione di stent cardiaco costa circa 2’500 franchi in Thailandia, quattro volte meno che in Svizzera. Parla di una situazione vantaggiosa per tutti, perché il sistema sanitario svizzero verrebbe alleggerito. Le persone malate non tornerebbero in Svizzera per farsi curare.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz