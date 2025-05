La settimana in Svizzera

Il quotidiano Blick ha rivelato che dopo la sua elezione, Céline Vara ha trascorso una vacanza con il marito e i due figli in un resort di lusso in Oman. Non c’è ovviamente nulla di riprovevole in questo soggiorno. Ma un viaggio di oltre 5’000 km in aereo in un Paese non particolarmente noto per la sua democrazia è un po’ un controsenso per la rappresentante di un partito che si batte per la difesa del clima e della democrazia.

La vicenda può essere aneddotica, ma è stata ampiamente ripresa e commentata da diversi media in tutta la Confederazione. In particolare, si è parlato molto del dovere della classe politica di dare l’esempio.

Céline Vara inizialmente è rimasta in silenzio, adducendo una “questione privata”. Di fronte alle polemiche, si è alla fine espressa pubblicamente sul media giurassiano Arcinfo. La futura consigliera di Stato – entrerà in carica il 1° giugno – ha dichiarato di non aver mai fatto mistero del viaggio, che era un progetto familiare pianificato da tempo per osservare le tartarughe marine e la fauna selvatica. La politica, che ha dichiarato di viaggiare raramente in aereo, ha semplicemente ammesso di essere stata ingenua e ha denunciato la polemica come un “colpo basso mediatico e politico”.