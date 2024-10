Marco Campanella, cuoco dell’anno

Marco Campanella al lavoro nella cucina dell'Hotel Eden Roc di Ascona lunedì 30 settembre. Lo chef ticinese del ristorante dell'hotel "La Brezza" è stato eletto chef dell'anno 2025 dalla guida gastronomica Gault-Millau. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Il 32enne chef all’Hotel Eden Roc di Ascona è stato premiato da Gault&Millau, che pubblica la sua guida 2025.

Lavora in Ticino il cuoco dell’anno 2025 nominato da Gault&Millau, la guida dei migliori ristoranti di cui la scorsa settimana è stata pubblicata la nuova edizione. Si tratta di Marco Campanella, chef al ristorante “La Brezza” dell’Eden Roc di Ascona.

Il 32enne si è visto attribuire 19 punti su 20, una valutazione di eccellenza che condivide con altri sei in Svizzera: Tanja Grandits (“Stucki”, Basilea), Peter Knogl (“Cheval Blanc”, Basilea), Franck Giovannini (Hôtel de Ville, Crissier), Andreas Caminada (“Schloss Schauenstein”, Fürstenau), Philippe Chevrier (“Domaine de Châteauvieux”, Satigny) e Heiko Nieder (“Dolder Grand”, Zurigo).

Campanella era già stato “scoperta dell’anno” nel 2019, quando ricevette anche la prima di due stelle Michelin.

Marco Campanella mostra il premio di Chef dell’anno davanti all’Hotel Eden Roc di Ascona lunedì 30 settembre 2024. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Per la seconda volta, Gault&Millau ha attribuito anche un riconoscimento a uno chef “verde”, per il suo impegno nella cucina sostenibile. Il prescelto è Nicolas Darnauguilhem della “Pinte des Mossettes” a Cergniat, nel canton Friburgo. In totale, la nuova edizione della guida recensisce 880 ristoranti, un centinaio di alberghi gastronomici e i migliori 150 viticoltori del Paese.

Nicolas Darnauguilhem, chef verde dell’anno. Gault&Millau

La “stella svizzera” alle Mauritius

Roman Götsch è stato premiato come “Star svizzera all’estero”. Secondo il comunicato stampa, il direttore generale gestisce il resort “One&Only Le Saint Géran” alle Mauritius, con “ristoranti di grande eccellenza”.

In totale 880 ristoranti, 100 hotel gourmet e i 150 migliori produttori di vino svizzeri sono elencati nella guida Gault&Millau 2025. I chef che guadagnano posizioni sono 103, mentre 42 perdono un punto.

Roman Götsch, a sinistra, star svizzera all’estero, festeggia i suoi premi con il caporedattore di Gault&Millau Urs Heller davanti all’Hotel Eden Roc di Ascona lunedì 30 settembre 2024. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Cos’è Gault&Millau? Gault&Millau Svizzera è una guida di ristoranti e hotel specializzata nella valutazione e nella raccomandazione di ristoranti e hotel di alto livello in Svizzera. Fondata originariamente in Francia, Gault&Millau si è affermata in molti Paesi ed è considerata una delle voci più autorevoli nel campo della critica gastronomica, insieme alla Guida Michelin. Gault&Millau Svizzera testa e valuta i ristoranti in base alla qualità del cibo, alla creatività della cucina, al servizio e all’atmosfera. La valutazione si basa su un punteggio (fino a 20) e gli chef che ne ottengono uno compreso tra 13 e 20 ricevono un riconoscimento speciale. I ristoranti con punteggi particolarmente elevati sono anch’essi insigniti di premi speciali.