Oggi in Svizzera

Ciò pone la Confederazione in una posizione peggiore rispetto ad altri importanti partner commerciali degli Stati Uniti. A titolo di confronto, le merci dell’UE sono soggette a un’imposta del 20%. Il calcolo: l’amministrazione Trump ha diviso il deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera per il valore dei beni che la Svizzera esporta in America. Questo rapporto è servito poi come base per il calcolo dei dazi doganali. “Si tratta di una sorta di conto della serva che non ha molto senso”, affermano i due redattori economici della Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF Lucia Theiler e Damian Rast.

La Svizzera esporta più beni negli Stati Uniti che in qualsiasi altro Paese. Sebbene il settore trainante, quello farmaceutico, sia esente da dazi, questi rappresenterebbero un grosso peso per comparti come la metallurgia, la meccanica e l’industria alimentare.

Le reazioni sono di conseguenza allarmate. L’associazione di categoria economiesuisse parla di “grave fardello” e di “escalation della politica commerciale”. Per l’associazione industriale Swissmem, i nuovi dazi sono un “duro colpo per le aziende dell’industria tecnologica svizzera”. “Ci aspettiamo un calo massiccio delle nostre vendite negli Stati Uniti”, afferma Jean-Philippe Kohl, vicedirettore e responsabile della politica economica di Swissmem.