Oggi in Svizzera

Questa mattina, l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e 42 media partner in 30 Paesi, tra cui i quotidiani svizzeri Tages-Anzeiger e 24heures, hanno pubblicato “ China Targets”: un’inchiesta transfrontaliera sulla campagna del regime cinese per colpire le persone critiche nei confronti di Pechino che vivono all’estero.

In Svizzera, l’indagine si è concentrata soprattutto sull’influenza della Cina all’interno delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio per i diritti umani dell’ONU a Ginevra (UNHRC). “È praticamente l’unico luogo in cui la Cina può ancora essere criticata ufficialmente dalla comunità internazionale”, scrive il Tages-Anzeiger.

La Cina è attualmente il secondo più grande donatore dell’ONU e ha 106 ONG accreditate presso le Nazioni Unite. Tuttavia, l’indagine ha rilevato che 59 di queste sono strettamente legate al Governo cinese – contro il principio delle Nazioni Unite secondo cui le ONG dovrebbero essere indipendenti. Di queste, 46 sono guidate da funzionari governativi e dieci ricevono finanziamenti primari da Pechino.

Queste “pseudo-ONG”, come vengono definite nel rapporto, vengono utilizzate per ostacolare le critiche in seno all’UNHRC. Un ricercatore svizzero ha ricordato di essere arrivato con due ore di anticipo per una sessione sui campi di rieducazione in Cina e ha trovato lo spazio già “monopolizzato” dalle ONG pro-cinesi, al fine di limitare l’accesso dei critici all’evento.

L’indagine evidenzia anche come il raggio d’azione di Pechino si estenda oltre l’ONU. La Cina ha la più grande delegazione diplomatica straniera in Svizzera, con 224 persone accreditate – persino più degli Stati Uniti, che ne hanno 183. Secondo l’intelligence svizzera, questa delegazione comprende numerosi agenti dei servizi segreti coinvolti nel monitoraggio e nell’intimidazione delle persone dissidenti.