Oggi in Svizzera

“100 giorni di rumore e furore”, “100 giorni di Trump – 1000 licenziamenti”: la stampa svizzera fa il punto sui primi 100 giorni del secondo mandato del presidente statunitense Donald Trump . Alcuni media vi hanno dedicato una pagina speciale, ma molti hanno scelto di non metterla in evidenza.

“Gli anni di Trump saranno molto positivi per la Svizzera”, afferma Ed McMullen, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera, in carica durante il primo mandato di Donald Trump, al Blick. Amico intimo del presidente USA, McMullen elogia la leadership di Trump e l’efficacia della sua politica migratoria e sostiene che la situazione economica si risolleverà, ma che ci vorranno più di tre mesi.

L‘Agefi elenca cinque idee per aiutare l’economia svizzera ad assorbire lo shock delle dazi di Donald Trump. Il giornale economico suggerisce il ricorso a orari ridotti per evitare licenziamenti di massa, un sostegno finanziario sul modello dei “crediti Covid”, una riduzione della burocrazia, una diminuzione della tassazione e un freno alle dimensioni dell’amministrazione.

I quotidiani del gruppo Tamedia riportano l’impatto del programma di austerità di Donald Trump sulle ONG svizzere. In particolare, si nota una drastica riduzione dei finanziamenti per queste organizzazioni, che sta mettendo a rischio alcuni progetti. Si sono inoltre verificati un migliaio di licenziamenti nelle ONG (tra cui 65 tagli di posti di lavoro in Svizzera), la maggior parte dei quali dovuti ai tagli effettuati dagli Stati Uniti.