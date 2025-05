Oggi in Svizzera

Non solo negli USA, ma anche in Germania, l’insediamento di un nuovo Governo porta decisioni che suscitano preoccupazione in Svizzera. Il nuovo ministro tedesco dell’interno, Alexander Dobrindt, ha annunciato che Berlino intende respingere le e i richiedenti l’asilo alla frontiera, come riportato dalla Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF. Dobrindt ha dichiarato che queste misure sono “un segnale che la politica in Germania è cambiata”.

La reazione dalla Confederazione è stata immediata. “I respingimenti sistematici alla frontiera violano, secondo la Svizzera, il diritto vigente“, ha scritto il Dipartimento federale di giustizia svizzero su X. Il ministro Beat Jans ha proposto un incontro con il suo omologo tedesco, ma la risposta è ancora in attesa.

Nel 2024, la Germania ha respinto 11’000 persone alla frontiera con la Svizzera; con i controlli più severi, si prevede che aumenteranno tali respingimenti, come scrive SRF. Se queste persone riceveranno asilo in Svizzera o verranno respinte dovrà essere valutato caso per caso.