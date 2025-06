Oggi in Svizzera

Quasi una colonia di api su cinque in Svizzera non ha superato l’ultimo inverno. Si tratta di un numero maggiore rispetto all’anno precedente. Le regioni più colpite sono state quelle attorno al Lago Lemano, Zurigo e il Ticino.

Il 18,9% delle colonie di api è morto durante questo inverno, quasi cinque punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Lo rivela un sondaggio attuale dell’associazione degli apicoltori Apisuisse e del Centro di ricerca Agroscope. Nella regione del Lago Lemano quasi un terzo delle api non è sopravvissuto, mentre le probabilità di sopravvivenza nella Svizzera centrale sono state leggermente migliori.

Perché muoiono così tante api? La questione è piuttosto complessa. Un fattore importante è il cosiddetto miele di melata. Questo tipo di miele è difficile da digerire per le api, perché diventa quasi “cementoso” e cristallizza già nei favi.

Inoltre, parassiti come l’acaro Varroa e il calabrone asiatico rendono la vita difficile alle api. Se apicoltrici e apicoltori non intervengono in tempo contro questi acari — che, in proporzione, avrebbero per un essere umano la dimensione di un coniglio — la situazione per le api peggiora ulteriormente.