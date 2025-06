Oggi in Svizzera

Durante la sua visita lampo in Medio Oriente, Ignazio Cassis ha chiesto a Israele di garantire un maggiore aiuto per la Striscia di Gaza . Intanto al Cairo, migliaia di persone, tra cui 300 svizzeri, sperano ancora di poter iniziare la “Marcia verso Gaza” venerdì, mentre oltre 200 attivisti sono stati fermati o trattenuti all’aeroporto dalle autorità egiziane.

“Gli israeliani hanno sottovalutato il compito dell’aiuto umanitario per due milioni di persone”, ha dichiarato il ministro degli Affari esteri a Keystone-ATS sull’aereo che lo riportava in Svizzera. Secondo lui, il suo omologo israeliano Gideon Saar ha ammesso che l’assistenza fornita non era sufficiente e “ha preso buona nota delle nostre preoccupazioni”, senza però fare promesse.

La Fondazione umanitaria di Gaza (Gaza Humanitarian Foundation / GHF), uno strumento israeliano per controllare gli aiuti umanitari nel territorio palestinese, attualmente oggetto di critiche, “pone un problema perché non segue i principi umanitari”, ha aggiunto Ignazio Cassis. Un’altra fondazione registrata a Ginevra, la Maritime Humanitarian Aid Foundation, sostiene invece un metodo d’azione particolare, via mare. L’esercito israeliano avrebbe chiesto alle due entità di collaborare, ma la seconda ha rifiutato.

Nata in Svizzera, la “Marcia globale verso Gaza” dovrebbe invece riunire diverse migliaia di persone, tra cui alcune centinaia di cittadine e cittadini elvetici. L’iniziativa mira a raggiungere pacificamente il confine tra Egitto e Gaza per rompere l’assedio attorno all’enclave palestinese e denunciare l’inazione degli Stati. Ma per il momento, le autorità egiziane non hanno ancora dato il via libera alla manifestazione.