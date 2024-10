Quando “Fido” e “Nala” diventano colleghi d’ufficio

In Svizzera ci sono oltre 550'000 cani, una cifra in forte aumento dopo la pandemia di coronavirus. Tuttavia, con il ritorno al lavoro in presenza, i proprietari di cani si trovano di fronte a un dilemma: cosa fare con il proprio quattrozampe mentre sono in ufficio? Dal canto loro, le aziende si chiedono se accettare la presenza degli animali sul posto di lavoro.

Da otto anni Nestlé accetta i cani nella sede centrale di Vevey. Questo programma, lanciato inizialmente nel reparto di alimentazione animale, è stato ora esteso ad altri settori dell’azienda.

Oggi una trentina di cani portano con orgoglio il distintivo di “cane da ufficio”, ma non prima di essere stati sottoposti a un test per garantire che siano adatti alla vita in un simile ambiente lavorativo.

Stabilire le regole

Diversi studi confermano che la presenza di un cane riduce lo stress, migliora la comunicazione e rafforza la fedeltà all’azienda. Da Nestlé, tutto è organizzato per garantire una convivenza senza problemi: ascensori dedicati, sale riunioni accessibili e persino un “pet champion”, una persona responsabile del programma cinofilo che fa rispettare le regole.

“Dobbiamo avere delle regole per garantire l’armonia tra i proprietari di cani e i colleghi. Ad esempio, i cani non possono muoversi nell’edificio senza essere tenuti al guinzaglio”, ha sottolineato Magali Clavel, responsabile del marchio Purina Svizzera, domenica al programma Mise au point della RTS.

Il successo di questa iniziativa non si limita a Nestlé. Anche alla Qoqa, un’azienda di e-commerce con sede a Bussigny, il capo Pascal Meyer ha adottato una politica sui cani molto flessibile. “Qui l’unica regola che abbiamo è il buon senso”, spiega.

Evitare l’abbandono

La tendenza verso gli uffici dog-friendly fa parte di una tendenza generale al benessere sul posto di lavoro, ma è anche un modo per combattere l’abbandono degli animali.

Dopo la pandemia di Covid-19, il numero di cani in Svizzera è esploso – con un aumento di 50’000 esemplari in quattro anni – e i rifugi faticano a gestire gli abbandoni legati al ritorno sul posto di lavoro. Nicolas Roeschli, responsabile delle campagne dell’associazione Quatre Pattes, sottolinea l’importanza di questa politica: “Facilitare la detenzione di un animale aprendo le aziende ai cani aiuta a risolvere altri problemi, come la mancanza di posti nei rifugi”.

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto iVox la scorsa primavera, il 35% delle aziende svizzere ha introdotto regole specifiche sulla presenza dei cani. Sette dipendenti su dieci sono convinti che la presenza di un cane riduca i livelli di stress generale. E la maggioranza di loro ritiene che i cani abbiano un’influenza positiva sull’atmosfera dell’ufficio.

I cani non sono sempre i benvenuti

Tuttavia, nonostante questa tendenza positiva, non tutte le aziende sono ancora pronte a fare il grande passo, secondo il centinaio di imprese intervistate da RTS. Le banche tradizionali, le compagnie di assicurazione e i dipartimenti governativi sono ancora riluttanti, citando problematiche legate alla presenza canina come allergie, timori e problemi di pulizia.

Ma più le aziende cercano di proiettare un’immagine moderna e sociale, più sono favorevoli. “Non dà un’immagine poco professionale. Tuttavia, è preferibile chiedere il permesso prima di far visita a un cliente con un cane. Ma in generale sono molto ben accettati e le persone apprezzano addirittura la loro presenza”, sostiene Grégory Froidevaux, direttore di Froidevaux Immobilier.

