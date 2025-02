Viaggio in Messico in furgone con la famiglia, pianoforte incluso

Il mondo è la loro casa: la famiglia Sieber-Loosli sta attraversando il Messico con furgone e pianoforte. Da sinistra a destra: Gabriella Sieber (49), Anuhea Sieber (8), Jembé Sieber (13), René Loosli (50) e Muendo Sieber (16). SRF

Un'avventura in famiglia: Gabriella Sieber e René Loosli viaggiano in Messico da due anni con i loro tre figli … e un pianoforte.

4 minuti

Un pianoforte che fa il giro del mondo in un furgone Volkswagen: sembra un’idea folle, ma per la famiglia Sieber-Loosli è una realtà. La famiglia di Winterthur vive in Messico dalla fine del 2022.

Nel loro bagaglio c’è il pianoforte di 200 chili, indispensabile per il figlio Jembé (13 anni).

Il pianoforte: un membro della famiglia

L’idea di portare con sé un pianoforte in viaggio è nata per necessità. “Era un nostro grande desiderio tornare a viaggiare e fare un viaggio come questo con i bambini in giro per il mondo”, dice Gabriella.

Quando i genitori si sono resi conto che il figlio stava sviluppando un talento superiore alla media e non voleva più stare senza il suo pianoforte, la decisione è stata chiara: “Abbiamo un membro in più della famiglia”, dice Gabriella.

Per Jembé, 13 anni, il pianoforte non è solo uno strumento, ma un’espressione della sua personalità. Ha imparato a suonare da solo, compone le sue canzoni e ispira con il suo talento ovunque la famiglia vada. A Bacalar, una piccola città nel sud del Messico, dove la famiglia trascorre la maggior parte del tempo, Jembé è diventato famoso e spesso gli viene chiesto di esibirsi in concerti.

Sebbene esistano pochi strumenti più ingombranti, la famiglia era d’accordo che il pianoforte fosse sempre trasportato sul furgone. “Proprio perché è così ingombrante, col tempo l’ho trovato improvvisamente molto bello”, dice René. La sorpresa per gli abitanti di Bacalar è enorme quando Jembé si presenta con il suo pianoforte e tiene un concerto.

Imparare attraverso il mondo

I tre figli Jembé, Muendo (16 anni) e Anuhea (8 anni) non frequentano la scuola in senso tradizionale. Gabriella e René si concentrano invece sull’apprendimento libero. “I bambini possono imparare ciò che interessa loro”, spiega René Loosli.

“I nostri tre figli sono pieni di idee. Poi vogliono davvero lanciarsi. Hanno molte più idee di quante ne possano racchiudere in una giornata”.

I genitori rimangono flessibili. “Siamo sempre aperti su tutti i fronti, in ogni momento. A volte pensiamo che abbiano bisogno di una fase in cui vanno a scuola sul posto. O che sia necessaria un’altra tappa. Siamo semplicemente aperti a tutto”. I bambini utilizzano anche materiale scolastico di piattaforme online, dice Sieber.

Le sfide di una vita nomade

La vita di una famiglia nomade ha le sue sfide. Di recente la famiglia è dovuta tornare in Svizzera a causa della disdetta del subaffitto a Winterthur: due affitti non sono alla loro portata. René Loosli finanzia il viaggio da nomade digitale, come sviluppatore di software.

Nel frattempo, il furgone e il pianoforte sono rimasti in Messico, ponendo ulteriori sfide. Il furgone T5 lasciato in Messico rischia di ammuffire. Ma nonostante tutti gli ostacoli, la famiglia resta ottimista e creativa.

La musica come ponte tra i mondi

La famiglia Sieber-Loosli è l’esempio di cosa significhi rompere con le convenzioni e andare per la propria strada. Il loro viaggio con il pianoforte è più di una semplice avventura, è una filosofia di vita: “Vogliamo viaggiare con la nostra intuizione, lasciandoci trasportare dal flusso della vita e vedere cosa ci fa”, dice Gabriella. Con la loro passione per la musica, i viaggi e la vita stessa, dimostrano che si possono realizzare grandi sogni anche con un ingombrante pianoforte in valigia.

Traduzione con l’aiuto di Deepl/Zz