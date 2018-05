チューリヒの旧証券取引所1階にある、世界をテーマにした壁画。1931年制作(ETH-Baugeschichtliches Archiv)

幅18メートルにわたる作品は長年にわたり、スクリーンやカーテンの後ろに隠されたままとなっていた(ETH-Baugeschichtliches Archiv) 壁画の一部分(ETH-Baugeschichtliches Archiv)

チューリヒの旧証券取引所の全景。階段がある筒状の部分が印象的(ETH-Baugeschichtliches Archiv)

1930年に完成した旧証券取引所(ETH-Baugeschichtliches Archiv)

役所のエントランスホール。この建物はもともと孤児院だった(ETH-Baugeschichtliches Archiv)



