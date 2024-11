Acusado de liderar organização criminosa, rapper Young Thug declara-se culpado

afp_tickers

2 minutos

O rapper americano Young Thug, réu há quase dois anos em um longo processo por suspeita de conspiração criminosa, aceitou finalmente, nesta quinta-feira (31), declarar-se culpado, informou a imprensa americana.

O artista, cujo nome verdadeiro é Jeffery Lamar Williams, foi detido em maio de 2022 e é acusado pela Justiça estadual da Geórgia de ser o líder de um braço da gangue “Bloods”, envolvida em assassinatos, tráfico de drogas e roubos violentos de veículos.

Seu julgamento, com outros cinco acusados, é o mais longo da história deste estado do sudeste dos Estados Unidos.

O rapper de 33 anos declarou-se culpado perante um tribunal de Atlanta, a capital da Geórgia, de seis acusações, entre elas posse de drogas e armas de fogo e participação em atividades criminosas organizadas, segundo as mesmas fontes.

O astro do hip hop americano também assinalou que não rechaçava as acusações de dirigir uma gangue de rua e violar a lei de criminalidade organizada da Geórgia.

Três dos outros acusados já haviam se declarado culpados esta semana.

Os promotores anunciaram que pediriam uma condenação de 45 anos para Young Thug, 25 de prisão e 20 em liberdade condicional.

A detenção em maio de 2022 do intérprete de “Best Friend”, “Hot” e “Check”, coroado com um Grammy em 2019 como coautor da melhor canção do ano, “This is America”, foi um choque para a influente cena hip hop de Atlanta.

Young Thug colaborou com alguns dos nomes mais importantes do rap e do pop, desde Drake e Travis Scott a Dua Lipa, Justin Bieber e Elton John.

sst/aem/atm/nn/rpr/mvv