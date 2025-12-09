Como é viver gastando apenas 2.000 watts? Descubra mais sobre o Hunziker Areal, em Zurique

O Hunziker Areal foi inspirado pela sociedade dos 2000 watts. A ideia é que todos devem viver bem consumindo no máximo 2000 watts de energia por ano.

Vera Leysinger Meu trabalho se concentra em formatos de conteúdo multimídia. Produzo vídeos e fotos para vários canais online da SWI swissinfo.ch e trabalho como editora de imagens. Sou bacharel em produção multimídia e concluí uma formação profissional como especialista em mídias. Kristian Foss Brandt I cover climate and sustainability topics with a data-driven perspective. Trained as a journalist but working as a data scientist, I combine storytelling with analysis to uncover the facts behind Switzerland's green transition. At SWI swissinfo.ch, I focus on how climate change affects daily life and what solutions can make a difference. I am passionate about exploring practical ways to reduce our environmental footprint and inspire others to do the same.

Situado em um bairro na região norte de Zurique, o Hunziker Areal parece apenas mais um condomínio residencial moderno. Mas ele é, na verdade, um experimento social cuidadosamente monitorado. Caso dê certo, ele pode se tornar um modelo para como centenas de milhares de pessoas poderão viver futuramente na Suíça.

Construído há uma década pela cooperativa mehr als wohnen (“mais do que morar”, em alemão), o complexo foi inspirado no conceito da sociedade de 2.000 watts, um marco teórico proposto no fim dos anos de 1990 por pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia ETH Zurique e posteriormente incorporado à estratégia energética e climática de longo prazo da Suíça.

A ideia é a seguinte: cada pessoa deve conseguir viver bem consumindo no máximo 2.000 watts de energia contínua – o equivalente a cerca de 17.500 quilowatt-hora por ano, aproximadamente um terço do que um suíço médio consome hoje. Reduzir esse número é considerado essencial para que o país alcance suas metas climáticas.

