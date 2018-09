O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Candidato de extrema direita Jair Bolsonaro logo após ter levado uma facada no estomago durante um evento de campanha em Juíz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018

O candidato à presidência Jair Bolsonaro foi submetido nesta quinta-feira (6) a uma cirurgia após ter sido vítima de uma facada em um ato em Juiz de Fora, Minas Gerais, em meio à campanha eleitoral para as eleições de 7 de outubro.

"O paciente Jair Messias Bolsonaro deu entrada no hospital por volta das 15h40 com uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e agora está no centro cirúrgico", informou a Santa Casa em seu site.

Segundo Flávio Bolsonaro, filho do candidato, o pai sofreu "um ferimento mais grave do que se pensava". "A perfuração atingiu parte do fígado, pulmão e parte do intestino e ele perdeu muito sangue".

Mas fontes da Santa Casa de Juiz de Fora, citadas pelo portal G1, descartaram a lesão no fígado e se limitaram a confirmar os ferimentos no intestino.

Imagens captadas com celulares se espalharam rapidamente pelas redes sociais mostrando como Bolsonaro era carregado por partidários após receber a facada no abdômen.

O suposto autor do ataque foi detido rapidamente, disse à AFP a tenente Sandra Jabour, da Polícia Militar (PM) de Minas.

"Imediatamente a Polícia Militar deteve o autor, um homem de Montes Claros, de 40 anos, solteiro", que utilizou uma "faca normal, de cozinha, enrolado em um pano".

- Repúdio generalizado -

O atentado foi repudiado pelo presidente Michel Temer e pelos demais candidatos.

"É intolerável que em um Estado democrático de direito não haja a possibilidade de uma campanha tranquila", disse Temer.

"Mas que isto sirva de exemplo para que as pessoas que estão fazendo campanha percebam que a tolerância deriva da própria democracia e do Estado de Direito. Não temos Estado de direito se há intolerância. A intolerância geralmente deriva da falta de cumprimento da lei e da Constituição".

Geraldo Alckmin pediu o fim das atitudes de "ódio" e defendeu uma "investigação rápida e um castigo exemplar".

"Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo um breve restabelecimento para Jair Bolsonaro", escreveu no Twitter Fernando Haddad, candidato à vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva.

Capitão da reserva do Exército e deputado federal, Jair Bolsonaro, de 63 anos, tem 22% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira.

