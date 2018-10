O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Venezuela ordenou nesta quinta-feira (18) a expulsão da mais alta representante diplomática do Equador em Caracas, em reciprocidade à medida adotada em Quito contra a embaixadora venezuelana por considerar "ofensivos" os comentários do governo de Nicolás Maduro ao presidente Lenín Moreno.

O governo venezuelano "se vê obrigado a tomar medida recíproca contra a Encarregada de Negócios do Equador na Venezuela, Elizabeth Méndez, que é declarada persona non grata e tem 72 horas para deixar o país", afirmou a nota oficial.

O documento destaca que a Venezuela "não pode mais do que rechaçar a sistemática intromissão em seus assuntos" por parte do presidente equatoriano, como também a expulsão de sua embaixadora em Quito, Carol Delgado, que tem 72 horas para abandonar o país.

O Equador, forte aliado do chavismo durante o governo de Rafael Correa (2007-17), chamou Méndez para consultas.

A medida foi tomada depois de o ministro de Comunicação venezuelano, Jorge Rodríguez, acusar Moreno - antigo aliado de Correa - de ter mentido na Assembleia Geral das Nações Unidas ao afirmar que cerca de 6.000 venezuelanos entraram diariamente no Equador fugindo da profunda crise econômica em seu país.

A chancelaria venezuelana classificou de "extravagante", "intolerante" e "desproporcional" a reação do Equador às declarações de Rodríguez.

"Moreno, em um inaudito ato de agressão contra a Venezuela, dedicou um quarto do tempo de sua intervenção para mentir sobre a realidade do fenômeno migratório", afirmou a nota oficial.

Segundo a chancelaria, Moreno "mentiu" sobre o volume de emigrantes, sobre a atenção que os venezuelanos recebem no Equador e sobre as condições de saúde no país.

"É evidente que toda esta falaciosa e hostil argumentação (...) são mera consequência do novo papel atribuído ao governo equatoriano" por Washington, acrescentou.

O governo socialista venezuelano nega que haja uma crise humanitária pela situação socioeconômica, e diz que isso faz parte da campanha internacional contra Maduro.

A ONU calcula que cerca de 1,9 milhão de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015, a maioria para países da região, principalmente Colômbia, Peru e Brasil.

