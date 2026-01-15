The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Alemanha teve crescimento tímido em 2025 em meio à crise industrial

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

A economia alemã, a maior da zona do euro, cresceu 0,2% em 2025 após dois anos de recessão e espera acelerar neste ano, apesar de uma crise industrial persistente.

Após uma queda de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e de 0,5% em 2024, a economia alemã agora parece se estabilizar, segundo uma primeira estimativa publicada nesta quinta-feira (15) pelo instituto Destatis.

O avanço foi modesto em 2025, de apenas 0,2%, e “se explica principalmente pelo aumento dos gastos de consumo das famílias e do Estado”, declarou Ruth Brand, presidente do Destatis, citada no comunicado.

No entanto, a recuperação econômica da antiga locomotiva da zona do euro segue frágil.

“Todos sabemos que a situação da economia alemã no início de 2026 é muito crítica em muitos aspectos”, declarou na véspera o chefe do governo alemão, Friedrich Merz.

Seu governo promete um crescimento mais sólido neste ano, impulsionado pelos grandes investimentos previstos em infraestrutura e defesa.

A Alemanha, antes muito dependente do gás russo, continua sentindo os efeitos da profunda crise de seu modelo industrial e exportador, fragilizado desde a pandemia e pela crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia.

– “Ventos contrários” –

“O comércio exterior enfrentou ventos contrários, entre o aumento das tarifas dos Estados Unidos, a valorização do euro e a maior concorrência chinesa”, detalhou o comunicado do Destatis.

As exportações alemãs recuaram pela terceira vez consecutiva, desta vez 0,3%, com queda especialmente acentuada nos automóveis, máquinas e produtos químicos, setores emblemáticos do ‘Made in Germany’.

As barreiras comerciais americanas afetaram as empresas exportadoras, o que permitiu à China voltar a se tornar, em novembro, o principal parceiro comercial da Alemanha.

A federação industrial BDI denunciou a “crise mais profunda” do setor desde o pós-guerra, em especial na indústria automobilística, que enfrenta dificuldades para migrar para os veículos elétricos diante da concorrência asiática.

As autoridades preveem, ainda assim, um crescimento do PIB de 1,3% em 2026, enquanto o Bundesbank se mostra mais pessimista, com uma projeção reduzida para 0,6%.

“Para uma recuperação duradoura, será fundamental reativar o investimento das empresas”, destacou à AFP Edgar Walk, economista da Metzler Asset Management.

Os investimentos foram fracos na construção e em equipamentos, apesar de um pacote de centenas de bilhões de euros aprovado no ano passado pelo governo do conservador Friedrich Merz para modernizar a infraestrutura e as forças armadas.

No último trimestre de 2025, o PIB alemão cresceu 0,2% em relação aos três meses anteriores, segundo uma estimativa provisória.

Os investimentos prometidos em defesa e infraestrutura devem “estimular a atividade econômica no curto prazo”, mas “falta toda uma série de medidas para sair da crise estrutural”, afirmou à AFP Timo Wollmershaüser, responsável pela conjuntura do instituto Ifo.

Após as isenções fiscais para as empresas, Merz promete reformar o Estado de bem-estar social e incentivar os alemães a trabalhar mais: “Com o equilíbrio entre vida profissional e vida privada e a semana de quatro dias, não conseguiremos preservar a prosperidade do nosso país”, advertiu.

kas/jpl/avl-sag/lm/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR