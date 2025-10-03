Apagão de abril na Espanha e em Portugal foi ‘o primeiro’ por excesso de tensão na Europa

O grande apagão elétrico que afetou a Espanha e Portugal em 28 de abril foi “o primeiro” vinculado a um problema de excesso de tensão na Europa, segundo um relatório elaborado por um painel de especialistas.

“É o apagão de eletricidade mais grave que a Europa conheceu nos últimos vinte anos e o mais importante é que é o primeiro” vinculado a um fenômeno de “sobretensões em cascata”, disse Damian Cortinas, presidente do conselho da ENTSO-E, a associação de gestores da rede elétrica.

O incidente deixou Espanha e Portugal na escuridão, cortou as conexões de internet e telefônicas, parou abruptamente os trens, obrigou o fechamento de escolas e negócios e impossibilitou pagamentos com cartão de crédito.

“Isso nunca havia ocorrido antes na Europa, estamos certos”, declarou Cortinas em Bruxelas. E provavelmente “em todo o mundo”, acrescentou.

O relatório apresentado nesta sexta-feira pelo grupo de especialistas encarregado de realizar as investigações técnicas ainda é preliminar e ainda não aborda as causas primárias do evento.

O relatório final será publicado no primeiro trimestre de 2026 e conterá uma “análise detalhada das causas profundas”, assim como “recomendações sobre como prevenir incidentes semelhantes no sistema elétrico europeu no futuro”, indicou um comunicado de imprensa.

O governo espanhol já havia apontado em junho que a queda elétrica se deveu a um problema de sobretensão na rede que gerou uma “reação em cadeia” incontrolável.

A tensão elétrica pode ser comparada à “pressão” da água em um tubo: aplicada à eletricidade, é o que movimenta os elétrons. No caso de “sobretensão”, o sistema elétrico deve ser protegido.

