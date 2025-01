As celebridades que perderam sua casa nos incêndios de Los Angeles

Astros do cinema e da TV estão entre as centenas de pessoas que perderam sua casa nos incêndios florestais de Los Angeles, que devastaram parte da capital mundial do showbiz.

Seguem abaixo alguns dos nomes mais conhecidos impactados pelo fogo nesta semana:

– Paris Hilton –

A socialite e atriz Paris Hilton, 43, disse que assistiu ao vivo, pela TV, à sua casa à beira-mar em Malibu ser atingida pelas chamas. “Meu coração dói por aqueles que ainda estão em perigo ou lamentando perdas maiores. A devastação é inimaginável”, publicou no Instagram.

Mais tarde, a socialite compartilhou um vídeo de seus cinco cães dentro de um carro e disse que estava indo se abrigar em um hotel.

– Anthony Hopkins –

Fotografias divulgadas parecem mostrar a propriedade de luxo do vencedor do Oscar Anthony Hopkins, 87, totalmente incendiada. O ator não divulgou um comunicado público.

– Jeff Bridges –

O vencedor do Oscar Jeff Bridges perdeu a casa em Malibu que dividia com a família, informou um representante ao site TMZ.

– Billy Crystal –

O astro de “Harry e Sally”, Billy Crystal, informou que a casa onde viveu por 46 anos foi destruída, restando apenas a quadra de tênis. “Palavras não podem descrever a grandeza da devastação que estamos testemunhando e vivenciando”, disse o ator, 76.

– Eugene Levy –

A imprensa americana reportou que uma casa pertencente ao ator de “American Pie” Eugene Levy havia sido incendiada. Levy contou ao Los Angeles Times como viajou em meio a uma fumaça preta para fugir do seu bairro.

– John Goodman –

A casa do ator de “Roseanne” John Goodman foi totalmente queimada, segundo fotos publicadas pela revista People. Goodman não comentou o assunto.

– Mark Hamill –

O astro de “Star Wars” Mark Hamill informou no Instagram que havia deixado sua casa em Malibu com sua mulher e seu cão, escapando por uma rodovia cercada por incêndios.

Hamill não informou se sua casa havia sido destruída, mas disse que a família estava fugindo para se salvar.

– Jennifer Grey –

Stella Gregg, filha de Jennifer Grey, publicou no Instagram que a estrela de “Dirty Dancing” havia perdido sua casa para o fogo.

– Cary Elwes –

O astro de “A Princesa Prometida” publicou no Instagram que sua casa foi destruída depois que ele deixou o local com sua família.

Elwes, 62, havia compartilhado antes um vídeo dirigindo pelas colinas de Los Angeles, em que uma chama laranja aparecia à distância. Ele descrevia a cena como “bíblica”.

– Adam Brody –

O indicado ao Globo de Ouro Adam Brody e sua mulher, a atriz Leighton Meester, perderam sua casa em Pacific Palisades. A revista People obteve fotos de sua propriedade engolida pelas chamas.

– James Woods –

O vencedor do Emmy James Woods publicou no X um vídeo que mostra o fogo atingindo a vegetação perto de sua propriedade, em Pacific Palisades. “É como perder um ente querido”, descreveu o ator, 77.

– Jamie Lee Curtis –

A vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis lamentou no Instagram: “Nosso amado bairro se foi. Nossa casa está segura. Muitos outros perderam tudo.”

A atriz anunciou hoje uma doação de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões) para os afetados pelos incêndios em Los Angeles.

