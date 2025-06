Ataque a tiros deixa 11 mortos em festa de São João no México

afp_tickers

2 minutos

Onze pessoas foram assassinadas e ao menos 20 ficaram feridas em um ataque armado durante uma festa de São João no estado de Guanajuato, no centro do México, informaram as autoridades nesta quarta-feira (25).

Guanajuato, um importante centro industrial, com fábricas de montagem de carros como Mazda e Toyota, e lar de vários destinos turísticos populares, é também um dos estados mais letais do México devido à violência do crime organizado.

“Era um caos […], as pessoas colocando os feridos em seus carros, correndo para o hospital querendo ajudar a salvá-los. Era uma situação desesperadora”, relatou à AFP uma testemunha, que pediu anonimato por razões de segurança.

O tiroteio ocorreu na noite de terça-feira em uma residência na cidade de Irapuato, informou o governo municipal.

Segundo a imprensa local, os moradores da colônia Barrio Nuevo celebravam uma festa de São João quando homens armados chegaram atirando.

Um vídeo divulgado por veículos locais mostra o momento em que os vizinhos dançam e festejam quando são subitamente afugentados pelo barulho de tiros.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou o ataque, durante sua habitual coletiva de imprensa matinal, e disse que se tratou de um “confronto”, no qual “infelizmente morreram crianças”.

O Ministério Público de Guanajuato esclareceu horas depois que apenas um menor, de 17 anos, está entre os falecidos, além de oito homens e duas mulheres.

O caso “está em investigação”, assegurou Sheinbaum, sem dar detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido, nem sobre as partes envolvidas.

A violência do crime, em sua maioria vinculada ao narcotráfico, já matou cerca de 480 mil pessoas no México desde 2006 e deixou mais de 120 mil desaparecidos, três mil deles em Guanajuato.

Grande parte da violência em Guanajuato está relacionada com o conflito entre o cartel Jalisco Nova Geração, um dos mais poderosos do México, e o grupo Santa Rosa de Lima.

str/jla/sem/ad/mvv/dd/lm/ic/rpr