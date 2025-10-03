The Swiss voice in the world since 1935

Balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia sobe para sete

2 minutos

O número de mortos no desabamento de uma escola na Indonésia aumentou para sete nesta sexta-feira(3), após a recuperação de dois corpos entre os escombros, informou um socorrista. 

Uma parte do internato de vários andares desabou repentinamente na segunda-feira, enquanto os estudantes se reuniam para as orações da tarde, levando as equipes de resgate a buscar desesperadamente dezenas de desaparecidos entre as ruínas. 

Os fatos ocorreram em um centro educacional situado a 30 km da metrópole de Surabaia, leste da ilha de Java. 

Dois estudantes homens que haviam sido atingidos pelos escombros foram encontrados na sexta-feira na área de banheiros do edifício, informou aos jornalistas Yudhi Bramantyo, diretor de operações da agência nacional de gestão de desastres. 

“O total de vítimas encontradas sem vida é de sete”, afirmou o funcionário. 

As autoridades haviam mencionado que temiam não ter sinais de vida de 59 pessoas soterradas antes que os dois corpos fossem encontrados. 

Os pais desesperados continuam à espera de notícias sobre seus entes queridos. 

A operação de resgate é complexa porque as vibrações em uma zona podem afetar outras áreas, disseram as autoridades. 

No entanto, as famílias aceitaram na quinta-feira o uso de maquinário pesado. 

As investigações sobre a causa do colapso continuam, mas os primeiros indícios apontam para uma construção de baixa qualidade, segundo especialistas.

