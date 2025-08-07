The Swiss voice in the world since 1935

Banco Central do México corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75%

O Banco Central do México (Banxico) cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75%, em meio a uma desaceleração da inflação, informou a instituição monetária nesta quinta-feira (7).

A entidade ressaltou, em um comunicado, que a inflação mexicana se situou em 3,51% em sua medição a 12 meses, em julho. A economia do México, a segunda maior da América Latina, atrás do Brasil, teve um crescimento de 1,2% na taxa anual no segundo trimestre do ano.

Embora a inflação tenha perdido força e a economia, crescido mais que o esperado, o BC explicou que “o ambiente de incerteza e de tensões comerciais implica riscos importantes à baixa” da atividade econômica.

A economia mexicana enfrenta dificuldades, devido à política comercial do presidente americano, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas às exportações mexicanas, ao acusar o país de não fazer o suficiente para evitar a entrada de drogas e migrantes em situação irregular em seu território.

Mais de 80% das exportações do México têm os Estados Unidos como destino. Os produtos incluídos no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual fazem parte México, Estados Unidos e Canadá, estão protegidos das sobretaxas, ou seja, a imensa maioria.

No fim de julho, o México conseguiu um adiamento por 90 dias de um novo aumento de tarifas de até 30% adicionais.

A desaceleração da inflação “é um argumento a favor de maiores cortes e mantemos nosso prognóstico de que a taxa [de juros] se situe em 7% no fim do ano”, escreverem em um relatório analistas da empresa britânica Capital Economics.

