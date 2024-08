Bia Ferreira cai na semifinal e fica com o bronze no boxe feminino em Paris

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – A brasileira Bia Ferreira foi derrotada pela atual campeã olímpica Kellie Harrington, da Irlanda, na semifinal da categoria até 60kg do boxe e ficou com a medalha de bronze na Olimpíada Paris 2024, neste sábado.

Em uma revanche da final olímpica dos Jogos de Tóquio, em 2021, quando Bia ficou com a prata, a brasileira acabou derrotada em decisão dividida dos juízes, com 4 a 1 a favor de Harrington.

A irlandesa começou a luta melhor e venceu o primeiro round por 4 a 1 na avaliação dos juízes. A brasileira reagiu no segundo round e venceu por 3 a 2. No round decisivo, no entanto, os juízes deram vitória unânime para a atual campeã, o que resultou em uma vitória por 4 a 1 para a irlandesa no combate.

No boxe olímpico não há disputa pela medalha de bronze e os pugilistas que são derrotadas nas semifinais ficam com uma medalha cada.

Harrington agora enfrentará a chinesa Wenlu Yang na disputa pelo ouro.

O bronze de Bia Ferreira é a décima medalha da delegação brasileira na Paris 2024, a terceira conquistada neste sábado, depois da prata da ginasta Rebeca Andrade no salto e do bronze da seleção brasileira de judô na competição de equipes mistas.

O Brasil tem, até o momento, uma medalha de ouro, quatro de prata e cinco de bronze em Paris.