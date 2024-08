Bolívia enfrenta incêndios florestais recordes, e o pior ainda está por vir

Por Lucinda Elliott e Jake Spring

ROBORÉ, Bolívia (Reuters) – A Bolívia está enfrentando um número recorde de incêndios nos primeiros sete meses do ano, segundo dados de satélite divulgados nesta quinta-feira, e as chamas têm forçado as pessoas a fugirem de suas aldeias, deixando animais carbonizados pelo caminho.

A falta de combustível em todo o país está complicando ainda mais os esforços de combate às chamas, uma vez que dificulta o acesso a áreas remotas, de acordo com organizações locais.

A Bolívia registrou cerca de 17.000 focos de incêndio entre janeiro e julho, o maior número já visto nesse período, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) do Brasil.

Os focos de incêndio bateram recordes mensais por três meses consecutivos até julho, de acordo com o Inpe, que monitora dados de toda a América do Sul.

O continente está se preparando para uma intensa temporada de incêndios, uma vez que a seca impulsionada pelas mudanças climáticas afeta a vegetação em grande parte da região.

O pior da estação seca ainda está por vir, e os incêndios até agora são apenas uma fração do que normalmente é visto no pico de agosto e setembro, mostram os dados do Inpe.

Alguns dos maiores incêndios ocorreram no extremo leste da Bolívia, uma região dominada por florestas de folhas secas e pelo Pantanal.

Em Roboré, uma cidade na região de Santa Cruz gravemente afetada pelo incêndio de julho, animais queimados ficaram pelo caminho enquanto moradores fugiam em meio a grossas nuvens de fumaça.

“Corri o mais rápido que pude daqui e, por sorte, consegui me salvar”, disse um agricultor de Roboré, que escapou de um trator em chamas e não informou seu nome.

A cidade fica a cerca de 200 quilômetros do Parque Nacional Gran Chaco, lar de onças-pintadas e guanacos, e é cercada por fazendas de gado e de culturas como milho e arroz.

O prefeito da cidade, José Díaz Ruiz, disse que os níveis do reservatório local estão caindo há dois meses.

“Não tem chovido”, disse ele. “O fogo consumiu nossas florestas”, acrescentou.

A escala dos incêndios na Bolívia aumentou drasticamente em julho. Grandes incêndios visíveis em imagens de satélite começaram a ser relatados em 18 de julho, de acordo com dados compilados pela organização sem fins lucrativos Amazon Conservation.

De acordo com Natalia Calderón, diretora da organização sem fins lucrativos Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN-Bolívia), a mudança climática está antecipando o início da estação seca, que geralmente vai de julho a outubro.

As mudanças nos padrões de chuva, os ventos fortes e a seca estão fazendo com que as chamas se espalhem mais rapidamente e durem mais tempo.

Do outro lado da fronteira, o Brasil está lutando contra os incêndios no Pantanal, que queimaram uma área recorde até agora este ano. A floresta amazônica brasileira também registrou o maior número de incêndios desde 2005.

A Venezuela, a Guiana e o Suriname também registraram o maior número de incêndios nos primeiros sete meses do ano, de acordo com dados do Inpe.

A destruição ambiental da Bolívia aumentou nos últimos anos e, em 2023, o país ocupará o terceiro lugar em termos de perda de florestas tropicais primárias, atrás apenas do Brasil e da República Democrática do Congo.

Os incêndios geralmente acompanham o desmatamento na região, à medida que os fazendeiros limpam a terra para pastagem de gado ou plantações.

O vice-ministro da Defesa Civil da Bolívia, Juan Carlos Calvimontes, disse que as autoridades advertiram os fazendeiros e agricultores para que tomassem cuidado com o uso do fogo, dadas as condições.

O governo nacional não respondeu a um pedido de comentário da Reuters sobre as causas dos incêndios.

Calderón e outros ambientalistas alertaram contra a ênfase excessiva na responsabilidade da agricultura, dizendo que os incêndios para eliminação de resíduos e para aquecimento doméstico também foram um fator relevante.

(Reportagem de Lucinda Elliot, em Montevidéo, e de Jake Spring, em São Paulo; Reportagem adicional de Danny Ramos e Mónica Machicao, em La Paz)