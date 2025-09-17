Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada por trama golpista, sofre de problema renal e anemia e permanecerá internado no hospital DF Star, em Brasília, onde ingressou na terça-feira, informou o centro de saúde nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro deixou sua prisão domiciliar no dia anterior e foi hospitalizado após se sentir mal. Ele passou a noite em observação, segundo sua família.

O ex-presidente, de 70 anos, foi condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal.

Em nota, o hospital DF Star informou nesta quarta-feira que Bolsonaro chegou na terça-feira “desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial”.

“Exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal” e Bolsonaro permanecerá em observação durante toda a quarta-feira para determinar se deve permanecer no hospital, segundo os médicos.

Bolsonaro se queixou de problemas de saúde frequentes nos últimos meses, especialmente soluços crônicos e vômitos.

Alguns desses problemas de saúde decorrem do ataque com faca que sofreu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018.

Na semana passada, o STF o considerou culpado por liderar uma organização criminosa para se manter no poder em 2022, após perder a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro não compareceu às sessões finais do julgamento devido aos problemas de saúde, segundo seus advogados.

No domingo, Bolsonaro também foi ao hospital para uma pequena cirurgia programada para tratar lesões na pele. Os médicos então o diagnosticaram com anemia.

