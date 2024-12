Bombardeio russo em Kiev deixa um morto e atinge várias missões diplomáticas

Um bombardeio de mísseis russo nesta sexta-feira (20) deixou um morto, vários feridos e danificou seis missões diplomáticas na capital ucraniana, Kiev.

O Exército russo justificou o ataque como uma “resposta” a outro ataque ucraniano na quarta-feira contra uma fábrica em território russo, usando mísseis ocidentais.

“Uma pessoa foi morta e doze ficaram feridas”, cinco das quais ainda estão no hospital, informou a administração militar na capital, em seu último balanço.

Além disso, as missões diplomáticas da Albânia, Argentina, Autoridade Palestina, Macedônia do Norte, Portugal e Montenegro, localizadas no mesmo prédio, foram danificadas, disse a diplomacia ucraniana, denunciando um “ataque selvagem”.

“Outro ataque cruel em Kiev. Desta vez, contra um prédio que abriga a embaixada de Portugal e outros serviços diplomáticos”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X.

O governo português condenou o ataque “com veemência” e convocou o encarregado de negócios russo.

Kiev, que tinha mais de 3 milhões de habitantes antes da invasão russa em fevereiro de 2022, é um alvo recorrente de mísseis e drones explosivos, mas raramente há grandes danos ao centro da cidade, que é relativamente bem protegido pela defesa antiaérea.

O ataque russo usou cinco mísseis balísticos Iskander-M/KN-23, todos abatidos, de acordo com a Força Aérea ucraniana.

Os repórteres da AFP em Kiev ouviram explosões por volta das 07h00 (02h00 em Brasília) e viram fumaça.

Os destroços dos mísseis caíram em três distritos de Kiev, de acordo com o prefeito Vitali Klitschko, e deixaram centenas de edifícios sem aquecimento por várias horas.

A área mais atingida foi o bairro nobre do centro da cidade, onde o telhado de um prédio de escritórios foi parcialmente destruído.

Outros prédios, como o da Universidade Nacional de Linguística de Kiev, também foram afetados.

“Todos os mísseis foram interceptados com sucesso, mas uma das ogivas não pôde ser destruída e explodiu perto do prédio de escritórios”, disse o Defense Express, um centro de análise de defesa.

