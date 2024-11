Brasil, Chile, Colômbia e México apelam contra escalada armamentista entre Ucrânia e Rússia

BRASÍLIA (Reuters) – Os governos do Brasil, do Chile, da Colômbia e do México fizeram um apelo “urgente” nesta quarta-feira para que sejam evitadas ações que possam ampliar a escala do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia.

“Os governos de Brasil, Chile, Colômbia e México fazem uma conclamação urgente a que se evitem ações que escalem a corrida armamentista e agravem o conflito entre a Federação da Rússia e a Ucrânia”, diz comunicado conjunto disponibilizado pelo governo brasileiro.

“Instamos todas as partes envolvidas a cumprir com os seus compromissos internacionais e a privilegiar o diálogo e a busca da paz nessa região”, conclui o documento.

Em uma nova estratégia na tentativa de aprofundar seus ataques no território russo, a Ucrânia disparou uma saraivada de mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow nesta quarta-feira um dia depois de atirar mísseis norte-americanos ATACMS.

Moscou disse que o uso de armas ocidentais para atacar território russo longe da fronteira e na direção do interior da Rússia seria uma intensificação do conflito.

O governo de Kiev tem pressionado seus parceiros ocidentais por permissão para usar essas armas para atingir alvos dentro da Rússia, e a obteve do presidente norte-americano, Joe Biden, para os ATACMS nesta semana, dois meses antes de Biden deixar o cargo.