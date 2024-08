Brasil conquista 1ª medalha olímpica na marcha atlética com prata de Caio Bonfim

(Reuters) – O Brasil conquistou nesta quinta-feira sua primeira medalha olímpica na marcha atlética com a prata de Caio Bonfim na prova de 20 km nos Jogos de Paris, quarta edição do evento em que Bonfim compete.

O brasileiro fez a prova em 1h19min09, ficando atrás do equatoriano Brian Daniel Pintado, campeão com 1min18s55. O espanhol Álvaro Martín completou o pódio.

“Medalha no Brasil, na marcha atlética, não tem cor. Quando eu passei a linha de chegada no Rio, eu pensei se teria outra oportunidade de disputar os Jogos. Tive muito orgulho daquele quarto lugar. Abriu muitas portas”, afirmou Bonfim, de 33 anos, segundo comunicado do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Terceiro colocado nos Mundiais de 2017 e 2023, Bonfim disse ter encarado por anos ofensas machistas enquanto treinava nas ruas de Sobradinho, no Distrito Federal.

“Na minha cidade, brinco que antes da Rio 2016 eu era xingado quando marchava. Depois de lá, mudou. As buzinas vinham seguidas de ‘vamos, campeão’. Quando meu pai me chamou para marchar pela primeira vez, eu fui muito xingado naquele dia. Era muito difícil ser marchador”, disse ele, cujos pais também são marchadores.

Caio Bonfim fez sua primeira participação nos Jogos em Londres 2012, na 39ª colocação. Na Rio 2016, ficou em quarto lugar e em Tóquio foi o 13º colocado.

“Eu não sei dizer para vocês o que significa isso tudo. Não estou acostumado a ser chamado de medalhista olímpico. Sempre foi um sonho. É um momento especial que representa todos esses anos. Olimpíada não representa apenas um ciclo olímpico. É toda uma vida”, completou o brasileiro.

(Por Tatiana Ramil)