The Swiss voice in the world since 1935

Centenas de milhares de pessoas protestam em toda a Itália em apoio a Gaza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Centenas de milhares de pessoas se manifestaram na Itália nesta sexta-feira (3) em uma greve nacional em apoio à flotilha humanitária para Gaza e para denunciar a passividade do governo de Giorgia Meloni diante do bloqueio do território palestino. 

“Fomos às ruas hoje para expressar a nossa discordância”, disse à AFP Giordano Fioramonti, um estudante de 19 anos que se manifestou em Roma com seus colegas e professores. 

“É um dever cívico mostrar o quanto estamos indignados e insatisfeitos com o que está acontecendo no mundo, com o nosso governo, mostrar nosso apoio à flotilha, especialmente à Palestina, ao povo de Gaza que está sendo morto, torturado e massacrado”, acrescentou. 

Vários sindicatos convocaram a greve depois que a Marinha israelense interceptou os barcos da flotilha Global Sumud que tentavam entregar ajuda a Gaza.

Dezenas de italianos participaram da flotilha, incluindo quatro deputados e eurodeputados que foram libertados nesta sexta-feira. 

Os manifestantes também pediram uma postura mais contundente da primeira-ministra, que evitou fazer críticas públicas à forma como Israel está lidando com o conflito em Gaza.

ams/cn/dbh/pb/an/eg/sag/meb/jvb/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
10 Curtidas
46 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
32 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR