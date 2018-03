A descoberta está publicada na Nature, revista britânica de referência. Com sua equipe, Lucio Mayer, professor de física teórica na Universidade de Zurique, utilizou a formidável potência combinada dos computadores da Universidade e da Escola Politécnica Federal de Zurique (EPFZ) para simular colisões entre galáxias gigantes. Segundo os conhecimentos atuais, o Universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. As galáxias gigantes, imensos espaços de estrelas, gás e poeira (cem vezes mais vastas do que a nossa Via Láctea) surgiram muito cedo. Como a matéria ainda estava muito concentrada, as colisões entre essas primeiras galáxias eram muito frequentes. São dessas colisões e da mistura que surgiram os buracos negros, por aglomeração (sob o efeito da força de gravidade) de poeira e de gás repartidos em vastas nuvens entre as estrelas. Assim, esses buracos negros teriam surgido apenas 1 billhão de anos depois do Big Bang, que marca o início dos tempos. Essa descoberta muda a concepção admitida até agora, de que os buracos negros se formaram gradualmente, à medida que as galáxias se expandiam que eles geralmente ficam no centro. Marc-André Miserez, swissinfo.ch (Adaptação: Claudinê Gonçalves)

Buracos negros são quase tão velhos como o Universo Marc-André Miserez, Claudinê Gonçalves 26. Agosto 2010 - 12:24 São bolas de matéria que pesam milhares de vezes a massa do sol, de uma densidade tal que elas “engolem” tudo o que passa por perto, inclusive a luz. Assim são os buracos negros com enorme quantidade de massa e, contrariamente ao que se sabia até agora, eles são quase tão velhos como o próprio Universo. A descoberta publicada nesta quarta-feira (25) é de uma equipe da Universidade de Zurique. A descoberta está publicada na Nature, revista britânica de referência. Com sua equipe, Lucio Mayer, professor de física teórica na Universidade de Zurique, utilizou a formidável potência combinada dos computadores da Universidade e da Escola Politécnica Federal de Zurique (EPFZ) para simular colisões entre galáxias gigantes. Segundo os conhecimentos atuais, o Universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. As galáxias gigantes, imensos espaços de estrelas, gás e poeira (cem vezes mais vastas do que a nossa Via Láctea) surgiram muito cedo. Como a matéria ainda estava muito concentrada, as colisões entre essas primeiras galáxias eram muito frequentes. São dessas colisões e da mistura que surgiram os buracos negros, por aglomeração (sob o efeito da força de gravidade) de poeira e de gás repartidos em vastas nuvens entre as estrelas. Assim, esses buracos negros teriam surgido apenas 1 billhão de anos depois do Big Bang, que marca o início dos tempos. Essa descoberta muda a concepção admitida até agora, de que os buracos negros se formaram gradualmente, à medida que as galáxias se expandiam que eles geralmente ficam no centro. Marc-André Miserez, swissinfo.ch (Adaptação: Claudinê Gonçalves)