Peixes desaparecem à medida que lagos se aquecem

O Lago de Genebra está se aquecendo de 4 a 5 vezes mais rápido do que os oceanos, estimam os especialistas em clima. Como resultado, as espécies de peixes emblemáticas do grande lago alpino, como a perca, a fera ou o salvelino ártico, tornaram-se muito mais raras nos últimos anos. Os pescadores profissionais estão observando lentamente o fim de seus meios de subsistência.

Simon Bradley

Com o aumento das temperaturas na Suíça, os lagos suíços, as espécies de peixes e seu habitat natural também estão sofrendo. Este verão novamente registrou temperaturas escaldantes e, no início de agosto, a água da superfície do Lago Genebra estava a quase 26°C, perto do recorde de 27°C de agosto de 2023, de acordo com o Instituto Federal Suíço de Ciência e Tecnologia Aquática, Eawag.

As temperaturas mais altas e as mudanças climáticas parecem ser parcialmente culpadas pela queda dos estoques de peixes no Lago de Genebra, de acordo com Dorian Baan, pesquisador do departamento do meio ambiente do cantão de Vaud. Ele disse à tv RTS: “Os chamados estenotérmicos frios, peixes que só podem suportar uma pequena diferença de temperatura e temperaturas frias, são os mais afetados pelo aquecimento global”.

De acordo com os dados franco-suíços fornecidos à RTS, a queda nos estoques de peixes no Lago de Genebra é evidente. As pescas realizadas por pescadores profissionais e amadores no lago caíram drasticamente: em 2014, foram pescadas 30 toneladas de salmão do Ártico; hoje, esse número é inferior a 10 toneladas. O Féra sofreu um destino ainda mais trágico: de 1.000 toneladas em 2014 para 200 toneladas, enquanto as trutas caíram de 15 toneladas para menos de 10 toneladas.

Mistura da água dos lagos suíços

O problema, dizem os especialistas, é que a água do lago não está se misturando e isso está afetando os peixes e outras espécies. Em 2021, a Eawag alertou que a mudança climática poderia alterar significativamente a temperatura da água, a cobertura de gelo e a mistura de muitos lagos suíços, e essa previsão parece estar se tornando realidade.

Em muitos lagos suíços de altitudes médias e altas, a água se mistura da superfície ao fundo na primavera e no outono. A água da superfície, rica em oxigênio e pobre em nutrientes, mistura-se com águas profundas, pobres em oxigênio e ricas em nutrientes.

Eawag destacou que a mudança climática está interferindo profundamente nesses ciclos nos lagos suíços. “A intensidade com que a circulação dos lagos reage às mudanças climáticas depende especialmente de sua altitude e tamanho. Especialmente os lagos em altitudes médias são muito sensíveis”, disse Love Råman Vinnå, do Departamento de Pesquisa de Águas Superficiais da Eawag.

Aquecimento do lago afeta os pescadores

François Liani, um pescador profissional no Lago de Genebra, foi o grande prejudicado por essas mudanças neste verão. Ele disse à RTS: “Hoje pegamos de 6 a 7 kg de percas, em vez dos 50 a 60 kg que normalmente pegaríamos nesta época do ano. Estamos afundando em nossas reservas financeiras para pagar as contas”.

Nesta reportagem, encontramos outras pessoas que sofrem diretamente com os efeitos do superaquecimento do Lago Genebra e os pesquisadores que estudam o fenômeno.

