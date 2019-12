Cailler é o mais antigo fabricante de chocolate da Suíça. No entanto, descansar sobre os louros não é uma opção para a indústria do chocolate: a inovação é uma obrigação. Uma retrospectiva do passado mostra os marcos da história do chocolate suíço. Foi no início do século 20 que o chocolate conquistou o mundo. (SRF/swissinfo.ch)

A mudança da estrutura superficial do chocolate com uma "impressão superficial" faz com que ele brilhe com o que os cientistas chamam de "cor estrutural".

O efeito cintilante foi aperfeiçoado sem o uso de aditivos artificiais pelos pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) e da Universidade de Artes e Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça.

Cientistas criam chocolate "camaleão" 19. Dezembro 2019 - 15:55 Cientistas suíços descobriram como fazer barras de chocolate brilharem como arco-íris quando refletidas na luz, imprimindo uma estrutura especial na superfície da guloseima. O efeito cintilante foi aperfeiçoado sem o uso de aditivos artificiais pelos pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich) e da Universidade de Artes e Ciências Aplicadas do Noroeste da Suíça. A mudança da estrutura superficial do chocolate com uma "impressão superficial" faz com que ele brilhe com o que os cientistas chamam de "cor estrutural". "O processo é semelhante a um camaleão, cuja superfície cutânea modula e dispersa a luz para exibir cores específicas", de acordo com um comunicado de imprensa da ETH Zurich. O projeto foi inicialmente impulsionado por "pura curiosidade", já que dois cientistas converteram um bate-papo na sala de café em uma experiência prática. Eles começaram com revestimentos comestíveis de ouro e óxido de titânio, mas mudaram achando que a ideia original não faria sentido comercial. Tendo encontrado a solução perfeita, os cientistas estão negociando com os principais produtores de chocolate para lançar a invenção em escala industrial e planejam estabelecer uma empresa spin-off em breve.