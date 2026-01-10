Colapso de aterro sanitário nas Filipinas deixa pelo menos seis mortos

afp_tickers

Equipes de resgate buscam sobreviventes neste sábado (10) em um aterro sanitário no centro das Filipinas, após o desabamento ocorrido na quinta-feira que soterrou dezenas de trabalhadores e deixou pelo menos seis mortos, segundo um novo balanço.

Cerca de 50 trabalhadores da coleta de lixo foram soterrados no aterro de Binaliw, uma instalação privada de gestão de resíduos localizada na cidade turística de Cebu.

De acordo com um vereador, os escombros caíram de uma altura equivalente a um prédio de 20 andares.

Os socorristas agora enfrentam o risco de um novo desabamento enquanto trabalham nos escombros, disse uma deles, identificada como Jo Reyes, à AFP neste sábado.

“As operações continuam neste momento. Estão em andamento. Mas, de tempos em tempos, o aterro se desloca, o que interrompe temporariamente a operação”, afirmou.

Dave Tumulak, oficial de gestão de desastres de Cebu, disse à AFP que mais dois corpos foram encontrados neste sábado, elevando o número de mortos para seis, enquanto 32 pessoas permanecem desaparecidas.

“Encontramos mais dois corpos, mas não conseguimos removê-los devido à pesada viga de metal que caiu sobre eles. Estamos tentando cortar o metal”, disse.

Fotos divulgadas pela polícia mostram uma enorme montanha de lixo no topo de uma colina.

O aterro sanitário afetado processava “1.000 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia”, segundo o site da empresa operadora, Prime Integrated Waste Solutions.

