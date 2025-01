Como será a posse de Trump?

Pela primeira vez em 40 anos, o presidente dos Estados Unidos será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias, uma medida adotada para se proteger do frio que assola Washington. A posse de Donald Trump será o ponto alto de vários dias de festividades.

A AFP detalhou a agenda de Trump, a lista de algumas personalidades que participarão da posse e o que se espera para as primeiras horas do magnata republicano como 47º presidente dos Estados Unidos.

– Sob a rotunda do Capitólio –

O ponto alto será a cerimônia de posse na segunda-feira ao meio-dia (9h de Brasília), seguida de um discurso.

No entanto, devido ao frio polar que assola a capital americana, a cerimônia não acontecerá nas escadarias do Capitólio, como dita a tradição, mas dentro do edifício que foi invadido por uma multidão de apoiadores de Trump há pouco mais de quatro anos, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden.

Logo após a cerimônia, o presidente em fim de mandato, Joe Biden, e Kamala Harris, vice-presidente e candidata presidencial derrotada por Trump nas eleições de novembro, se despedirão.

Excepcionalmente, devido às temperaturas congelantes, a posse será transmitida ao vivo na Capital One Arena, uma grande arena no centro de Washington com capacidade para cerca de 20 mil pessoas.

O tradicional desfile, geralmente realizado na extensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local, onde inicialmente eram esperados 7.500 participantes.

Donald Trump prometeu se juntar ao público após prestar o juramento.

O dia histórico será encerrado à noite com os tradicionais bailes.

Estão previstos três discursos do novo presidente republicano.

As comemorações começam no sábado à noite com uma recepção e um espetáculo de fogos de artifícios em Sterling, um dos clubes de golfe de Trump localizado a menos de uma hora de Washington (Virgínia).

No domingo à tarde, ele fará um comício em Washington para milhares de seus apoiadores.

Uma cerimônia na Catedral Nacional encerrará as celebrações da posse na terça-feira.

– Segurança e frio –

Após uma campanha eleitoral marcada pela violência e duas tentativas de assassinato contra Trump (a primeira em pleno comício), Washington vive uma mobilização do aparato de segurança sem precedentes.

Com cerca de 25 mil policiais e soldados mobilizados, 48 km de barreiras erguidas, atiradores de elite nos telhados e drones no céu, o Serviço Secreto, encarregado de proteger as personalidades, colocou em prática “um plano de segurança ligeiramente mais robusto” em relação às eleições anteriores, justificado por “um entorno mais ameaçador”.

As autoridades esperam manifestações, mas muito mais modestas que em sua primeira posse em 2017, quando centenas de milhares de pessoas se reuniram.

O ano de 2025 se perfila como o mais frio dos últimos 40 anos, com temperaturas inferiores a -10ºC e ventos gélidos.

Em 1985, o frio polar fez com que Ronald Reagan tomasse posse na Rotunda do Capitólio.

– Convidados –

Entre os convidados estarão presentes bilionários de setor tecnológico.

Além do inevitável Elon Musk, o homem mais rico do mundo que se tornou um dos maiores aliados de Trump e um importante apoio financeiro, é esperada a presença dos CEOs da Amazon, Jeff Bezos, da Meta, Mark Zuckerberg, e da Apple, Tim Cook.

Entre as figuras políticas haverá duas ausências na cerimônia de posse: a ex-primeira-dama Michelle Obama e a ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi não comparecerão.

Barack Obama, a quem Trump sucedeu em seu primeiro mandato em 2017, estará presente, assim como outros ex-presidentes e suas esposas: Bill e Hillary Clinton e George W. e Laura Bush, de acordo com a imprensa local.

Os primeiros-ministros da direita radical da Itália, Giorgia Meloni, e da Hungria, Viktor Orbán, foram convidados.

Outras personalidades da extrema direita anunciaram presença: os franceses Marion Maréchal e Eric Zemmour, o britânico Nigel Farage e um dos líderes do partido alemão AfD, Tino Chrupalla.

– Village People –

Haverá uma dose dupla de Village People: no comício de domingo e em um dos bailes na segunda-feira. “Y.M.C.A.” (1978), principal hit da banda, se tornou um elemento básico dos comícios de Trump, que viralizou ao ensaiar uma dancinha toda vez que a música toca.

A cantora country Carrie Underwood e o tenor Christopher Macchio participarão da cerimônia de posse. A primeira interpretará a canção patriótica “America The Beautiful” e o segundo, o hino dos Estados Unidos.

– Bateria de decisões –

Imigração, tarifas para o México, Canadá e China, desregulação em questões energéticas e climáticas, e indultos para seus apoiadores condenados pela invasão ao Capitólio… A lista de promessas de Trump é extensa.

Durante a campanha, o republicano prometeu medidas impactantes já no primeiro dia de mandato.

Entre elas estão “o maior programa de deportações da história dos Estados Unidos” e o fim do que ele chamou de “delírio transgênero”.

Resta saber se ele cumprirá essas promessas com uma série de decretos já na segunda-feira. A resposta virá dentro de três dias.

