Congresso dos EUA negocia contra o relógio para evitar paralisação

O Congresso dos EUA está novamente trabalhando contra o relógio nesta sexta-feira (13) para encontrar um acordo orçamentário que evite a paralisação dos serviços públicos no Estado federal, faltando uma semana para o prazo final.

Os legisladores têm até 20 de dezembro para evitar o que é conhecido como “shutdown”, que envolve a paralisação dos serviços federais. Eles podem até adotar uma medida temporária para evitá-lo.

Se isso acontecer, um “shudown” ou “shutdown” dos serviços públicos significaria centenas de milhares de funcionários públicos tecnicamente desempregados, o congelamento de muitos benefícios sociais e o fechamento de creches.

Seria um evento extremamente impopular nos Estados Unidos, especialmente durante a temporada de férias.

Sem tempo para finalizar um orçamento geral para 2025, democratas e republicanos poderiam aprovar uma resolução temporária para manter o Estado federal funcionando nos próximos meses.

Espera-se um projeto de lei até o fim de semana ou no início da próxima semana, que deverá ser sancionado pelo presidente Joe Biden, antes do recesso Legislativo para as festas de fim de ano.

“A única maneira de evitar uma paralisação é por meio da cooperação bipartidária”, disse o líder republicano da Câmara, Mike Johnson.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, alinhado com seu colega na Câmara baixa, pediu “cooperação entre as duas partes” para chegar a um acordo.

O orçamento federal é frequentemente objeto de negociações de última hora no Congresso dos EUA.

O principal obstáculo para se chegar a um acordo antes de 20 de dezembro são os mais de US$ 100 bilhões (603 bilhões de reais) em ajuda para desastres que Biden solicitou após dois furacões devastadores em setembro e outubro. Muitos republicanos se opõem a esse pacote.

Johnson quer uma medida com prazo determinado, com duração até março.

Os republicanos retomarão o controle do Senado em janeiro, mês em que Donald Trump voltará à Casa Branca no dia 20.

Mike Johnson acredita que uma medida com prazo limitado permitiria que os republicanos votassem mais rapidamente em um novo orçamento que financiaria o programa de Trump, especialmente sobre a remoção de migrantes, perfuração de petróleo e cortes de impostos.

