Pandemia tem custo elevado para confiança dos consumidores 16. Abril 2020 - 07:15 O índice de confiança dos consumidores na Suíça desceu para um nível "historicamente baixo" em abril, de acordo com uma declaração da Secretaria de Estado para Economia (SECO). O índice caiu para -40 pontos, em comparação com -9 pontos em janeiro, quando foi realizado o levantamento anterior. É o índice mais baixo desde o início dos anos 90. Os resultados são provisórios e são publicados a título excepcional, como notou a SECO. As expectativas dos lares suíços quanto à evolução da situação econômica deterioraram-se significativamente desde o início da pandemia de coronavírus. O subíndice correspondente baixou para -84 pontos. As pessoas pesquisadas são igualmente pessimistas quanto à sua própria situação orçamental. O indicador relativo à situação financeira futura também desceu para um mínimo histórico (-24 pontos). Os participantes das pesquisa de opinião indicaram que não é o momento certo para fazer grandes aquisições (-48 pontos). "Estas respostas refletem, por um lado, o impacto do isolamento para muitas empresas no contexto da situação extraordinária e, por outro lado, a grande incerteza que prevalece atualmente", afirmou o órgão público. ​​​​​​​