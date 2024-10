Crescimento da América Latina e Caribe deve desacelerar para 1,9% em 2024, afirma Banco Mundial

Por Rodrigo Campos

(Reuters) – O crescimento da América Latina e do Caribe deve enfraquecer para 1,9% este ano, ante 2,1% em 2023, antes de acelerar novamente em 2025, afirmou o Banco Mundial nesta quarta-feira, alertando em um relatório que até agora a região perdeu a oportunidade de avanço gerada pelas mudanças globais nas cadeias de oferta.

O investimento público e privado continua a ser insuficiente, enquanto a promessa de oportunidades de crescimento decorrentes do “nearshoring” não foi cumprida. As principais razões para isto continuam a ser o elevado custo de capital, os baixos níveis de educação, a infraestrutura deficiente e a instabilidade social, segundo o Banco Mundial.

“Apesar do entusiasmo pelo ‘nearshoring’, o investimento estrangeiro direto permanece abaixo dos níveis de 13 anos atrás em termos reais”, observa o relatório.

A estimativa de crescimento de 1,9% é superior às previsões de 1,8% em junho e 1,6% em abril.

No entanto, a expansão nas duas maiores economias da região, México e Brasil, deverá diminuir para 1,7% e 2,8%, respectivamente, abaixo das expansões de 3,2% e 2,9% de 2023.

A Argentina e o Haiti continuam a ser os únicos dois países da região onde se espera uma contração econômica este ano, antes de se recuperarem de forma desigual e crescerem em 2025.

No próximo ano, estima-se que a economia da região acelere para uma taxa de crescimento de 2,6%, abaixo da previsão anterior do Banco Mundial de 2,7%.

A desigualdade continua muito elevada em toda a região e os elevados impostos sobre o investimento produtivo limitam o crescimento, afirmou o Banco Mundial.

Isto, juntamente com uma persistente escassez de fundos governamentais, indica que tributar a riqueza é uma opção para aumentar a receita, de acordo com o relatório, que alerta que os ricos precisam de ser tributados com sabedoria.

“Os ativos financeiros são fáceis de mover e ocultar, e rastreá-los requer uma coordenação global significativa”, observa o relatório, enquanto “propriedades como imóveis são geralmente menos móveis e mais fáceis de avaliar”.

O relatório constata que 80% da riqueza da região está na forma de bens imobiliários.

Embora esse número diminua globalmente à medida que os países se tornam mais desenvolvidos, “a proporção da riqueza ligada à propriedade é especialmente elevada na América Latina e Caribe, refletindo uma marcada preferência cultural pela habitação e talvez uma preferência por uma proteção tangível contra episódios recorrentes de inflação”.