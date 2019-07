O concerto de abertura na sexta-feira à noite foi feito por Sting. A programaçãoLink externo deste ano inclui outros nomes conhecidos como Tom Jones, Janet Jackson, Chick Corea, The Chemical Brothers, ZZ Top, Christian Scott, Thom Yorke do Radiohead, o guitarrista do Guns'n'Roses Slash, além do brasileiro Ivan Lins.

Os organizadores fizeram um esforço especial para Elton John, que no sábado passado tocou em frente a uma plateia lotada de 15.000 pessoas ao ar livre. Foram necessários 13 dias para preparar o concerto para o cantor e compositor britânico de 72 anos, que tocou no estádio La Saussaz, com vista para o Lago de Genebra, em vez do famoso Auditório Stravinski.

